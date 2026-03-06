Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Samúel Karl Ólason skrifar 6. mars 2026 10:32 Árásin er líklega einhver sú mannskæðasta sem Bandaríkjamenn hafa gert í Mið-Austurlöndum á undanförnum áratugum, með tilliti til mannfalls meðal óbreyttra borgara, reynist rétt að þeir hafi gert árásina. Útlit er fyrir að svo sé. AP/Abbas Zaker, Mehr News Agency Rannsakendur Bandaríkjahers telja líklegt að Bandaríkjamenn beri ábyrgð á árás á stúlknaskóla í suðurhluta Íran í upphafi stríðsins þar. Rannsókn þeirra er ekki lokið en að minnsta kosti 175 dóu í árásinni og þar af mest skólastúlkur. Árásin var gerð laugardaginn 28. febrúar, sama dag og Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu umfangsmiklar árásir á Íran. Þá var ný vinnuvika að hefjast þar í landi og voru börn og kennarar í tímum þegar árásin var gerð. Stór hluti skólans hrundi þegar árásin var gerð. Umræddur skóli er inni á eða í jaðri lóðar herstöðvar í Minab í suðurhluta Íran. Á árum áður var byggingin formlega hluti af herstöðinni en árið 2016 var hún aðskilin herstöðinni með múr sem reistur var kringum skólann. Síðan þá hefur einnig verið bætt við leiksvæðum fyrir utan húsið. Á svipuðum tíma og fregnir bárust af árásinni á skólann voru Bandaríkjamenn að gera árásir á aðrar byggingar í þessari sömu herstöð. Skólahúsið er hér merkt með rauðum hring. Fyrir neðan hann má sjá herstöðina sjálfa, sem skólinn var hluti af á árum áður. Að minnsta kosti sex hús í herstöðinni voru sprengd á sama tíma og skólinn.AP/Planet Labs Sendiherra Íran gagnvart Sameinuðu þjóðunum segir 150 nemendur skólans hafa fallið í árásinni. Verði aðkoma Bandaríkjanna að árásinni staðfest yrði það eitthvert versta slíka atvik í árásum Bandaríkjamanna í Mið-Austurlöndum í áratugi. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, hefur sagt að málið sé til rannsóknar en ítrekaði að Bandaríkjamenn hefðu ekki gert vísvitandi árásir á óbreytta borgara. Talsmaður hers Ísraels hefur sagt að hann viti ekki til þess að Ísraelar hafi verið á þessu svæði þegar árásin var gerð. Heimildarmenn Reuters segja bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar hersins gefa til kynna að Bandaríkjamenn hafi gert árás á skólann. Rannsókninni er ekki lokið að fullu. Íranar segja 150 skólastúlkur hafa fallið i árásinni. Í heildina hafi 175 dáið.AP/Amirhossein Khorgooei, ISNA Árásir gerðar á önnur hús á sama tíma Greining blaðamanna New York Times bendir einnig til þess að Bandaríkjamenn beri ábyrgð á árásinni. Sú greining byggir á gervihnattamyndum, færslum á samfélagsmiðlum og myndböndum, svo eitthvað sé nefnt. Í grein NYT segir að svo virðist sem árásin á skólann hafi verið gerð á sama tíma og ráðist var á önnur hús í flotastöðinni, sem rekin er af Byltingarverði Íran. Þá voru gefnar út opinberar yfirlýsingar um að Bandaríkjamenn væru að gera árásir gegn flota Íran við Hormuz-sund, þar sem umrædd flotastöð er staðsett. Eftir árásina á skólann unnu fjölmargir að því að reyna að bjarga fólki úr rústunum.AP/Abbas Zakeri, Mehr News Agency Engar myndir hafa borist af sprengjubrotum þar sem almenningur og blaðamenn hafa ekki haft aðgang að skólanum en slíkar myndir gætu gert sérfræðingum kleift að staðfesta með hvaða sprengjum árásin hefði verið gerð. Myndefni sem birt var á samfélagsmiðlum sýnir að árásin var gerð um klukkan 11:30 að staðartíma en það staðfestir einnig að á sama tíma voru árásir gerðar á aðrar byggingar nærri skólanum. Gervihnattamyndir sýna að árásir voru gerðar á að minnsta kosti sex aðrar byggingar nærri skólanum. 