Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 6. mars 2026 12:47 Frá vettvangi á hringveginum nærri Munaðarnesi. Þrír voru fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar eftir tveggja bíla árekstur á hringveginum við Munaðarnes í Borgarfirði um ellefuleytið. Tveir þeirra sem fluttir voru eru slasaðir. Umferð um veginn hefur verið lokuð síðan. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, segir í samtali við Vísi að tilkynning um slysið hafi borist um ellefuleytið og þyrlan verið kölluð út á mesta forgangi. Þrír hafi verið fluttir með þyrlunni á Borgarspítalann þar sem hún lenti upp úr klukkan hálf eitt. Tveir þeirra voru slasaðir en Ásgeir hafði ekki upplýsingar um hve alvarlega. Þjóðvegurinn hefur verið lokaður við Munaðarnes síðan slysið varð. Fram kemur á Umferðin.is, vef Vegagerðarinnar, að vonir standi til þess að opnað verði fyrir umferð um veginn í kringum klukkan eitt. Fréttin er í vinnslu. Landhelgisgæslan Lögreglumál Sjúkraflutningar