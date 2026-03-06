Innlent

Bein út­sending: Kynna til­lögu um þjóðar­at­kvæða­greiðslu

Árni Sæberg og Kjartan Kjartansson skrifa
Formenn stjórnarflokkanna, þær Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra, kynna tillöguna á blaðamannafundi. Þessi mynd er tekin á fyrri blaðamannafundi þeirra þriggja. Vísir/Anton Brink

Formenn ríkisstjórnarflokkanna hafa boðað til blaðamannafundar um tillögu þeirra um þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við Evrópusambandið klukkan 11:30. Beina útsendingu frá fundinum og textalýsingu má sjá hér á Vísi.

Kveðið er á um að þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið fari fram í síðasta lagi á næsta ári í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna. Nýlega sagði evrópskur fjölmiðill frá því að atkvæðagreiðslan gæti farið fram strax í ágúst.

Samkvæmt lögum getur þjóðaratkvæðagreiðslan í fyrsta lagið farið fram þremur mánuðum eftir að Alþingi samþykkir þingsályktunartillögu þess efnis.

