Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Árni Sæberg og Kjartan Kjartansson skrifa 6. mars 2026 11:01 Formenn stjórnarflokkanna, þær Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra, kynna tillöguna á blaðamannafundi. Þessi mynd er tekin á fyrri blaðamannafundi þeirra þriggja. Vísir/Anton Brink Formenn ríkisstjórnarflokkanna hafa boðað til blaðamannafundar um tillögu þeirra um þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við Evrópusambandið klukkan 11:30. Kveðið er á um að þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið fari fram í síðasta lagi á næsta ári í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna. Nýlega sagði evrópskur fjölmiðill frá því að atkvæðagreiðslan gæti farið fram strax í ágúst. Samkvæmt lögum getur þjóðaratkvæðagreiðslan í fyrsta lagið farið fram þremur mánuðum eftir að Alþingi samþykkir þingsályktunartillögu þess efnis.