Truflanir víða vegna eldingaveðurs

Truflanir á rafmagni og hitaveitu eru víða á höfuðborgarsvæðinu vegna eldingaveðurs. Þá er lágur þrýstingur á heita vatninu í Hveragerði og Þorlákshöfn og fleiri stöðum vegna rafmagnstruflana. Í Úthlíð er heitavatnslaust.
Í tilkynningu á vef Veitna segir að eldingar hafi orsakað rafmagnstruflanir á höfuðborgarsvæðinu og víðar á Suðurlandi. Það hafi bein áhrif á dreifingu á heitu vatni á sama svæði.
„Við erum að vinna í málinu og við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.“
Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir í samtali við Vísi að rafmagnsleysið hafi helst áhrif á dreifingu heits vatns í efri byggðum, þar sem dælur gangi fyrir rafmagni. Talið sé að truflanir komi helst fram í minni þrýstingi á heita vatninu en komi til algjörs vatnsleysis sé mikilvægt að fólk skrúfi fyrir krana, til þess að forða tjóni þegar þrýstingur kemst aftur á.
Ómögulegt sé að segja til um það hversu lengi truflanir muni vara. Það fari alfarið eftir veðri og þá geti tekið einhvern tíma að ná upp þrýstingi á ný eftir að rafmagn kemur á aftur.