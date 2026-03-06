Enn frekari dráttur á máli Margrétar

Mál Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu á hendur Margréti McArthur Friðriksdóttur var ekki endurflutt í dag líkt og til stóð. Þess í stað fór fram málflutningur um kröfu Margrétar um endurteknar vitnaleiðslur í málinu og um að Sigríður Hjaltested héraðsdómari verði leidd fyrir dóminn sem vitni.
Þetta staðfestir Hilmar Garðars Þorsteinsson, verjandi Margrétar, í samtali við Vísi. Aðalmeðferð í meiðyrðamáli ákæruvaldsins gegn Margréti fór fram sextánda janúar og dómsuppkvaðningu var frestað þrisvar vegna veikinda dómara. Málið varðar ætluð meiðyrði Margrétar í garð Barböru Björnsdóttur héraðsdómara.
Lög um meðferð sakamála gera ráð fyrir að dómur sé kveðinn upp innan fjögurra vikna frá því að það var dómtekið nema dómari og málsaðilar telji það óþarft. Það taldi Margrét ekki og því varð dómurinn að verða við kröfu hennar um endurtekinn munnlegan málflutning.
Margrét krafðist þess einnig að fá að leiða vitni fyrir dóminn á ný og bæta einu vitni við. Málflutningur um þá kröfu hennar fór fram í dag og Jónas Jóhannsson, dómari málsins, tilkynnti að hann myndi kveða upp úrskurð um kröfuna þann 13. mars. Sá úrskurður mun eftir atvikum sæta kæru til Landsréttar. Því gæti málið dregist enn frekar.
Það mun vera héraðsdómarinn Sigríður Hjaltested sem Margrét vill leiða fyrir dóm sem vitni en áðurnefnd Barbara hélt því fram í aðalmeðferð málsins að Sigríður hefði lagt sig í einelti um áratugaskeið og komið af stað orðrómi um ætlað ástarsamband hennar og annars dómara, Símons Sigvaldasonar. Hann er þriðja vitnið sem Margrét vill fá fyrir dóm.