Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Árni Sæberg skrifar 6. mars 2026 11:34 Kristrún Frostadóttir, Inga Sæland og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formenn ríkisstjórnarflokkanna. Vísir/Vilhelm Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið fer fram þann 29.ágúst, að því gefnu að þingsályktunartillaga þess efnis verði samþykkt. Mælt verður fyrir þingsályktunartillögunni í upphafi næstu viku. Þetta var tilkynnt á blaðamannafundi formanna ríkisstjórnarflokkanna rétt í þessu. Fundinn má sjá í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan. Þurfa að koma málinu í gegn fyrir lok maí Kveðið er á um að þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið fari fram í síðasta lagi á næsta ári í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna. Nýlega sagði evrópskur fjölmiðill frá því að atkvæðagreiðslan gæti farið fram strax í ágúst. Samkvæmt lögum getur þjóðaratkvæðagreiðslan í fyrsta lagið farið fram þremur mánuðum eftir að Alþingi samþykkir þingsályktunartillögu þess efnis. Já eða nei? Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar og utanríkisráðherra, sagði á fundinum að í þjóðaratkvæðagreiðslunni verði spurt hvort halda eigi aðildarviðræðum áfram og svarmöguleikar verði einfaldlega já og nei. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að samningsstaða Íslands væri góð núna. Mikið rót væri í alþjóðamálum og Íslendingar hefðu oft nýtt tækifæri við slíkar aðstæður í heiminum. „Við teljum að akkúrat núna standi Ísland það sterkt," sagði forsætisráðherra. Evrópusambandið Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur