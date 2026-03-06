Innlent

Þjóðar­at­kvæða­greiðslan fer fram 29. ágúst

Árni Sæberg skrifar
Kristrún Frostadóttir, Inga Sæland og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formenn ríkisstjórnarflokkanna.
Kristrún Frostadóttir, Inga Sæland og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formenn ríkisstjórnarflokkanna. Vísir/Vilhelm

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið fer fram þann 29.ágúst, að því gefnu að þingsályktunartillaga þess efnis verði samþykkt. Mælt verður fyrir þingsályktunartillögunni í upphafi næstu viku.

Þetta var tilkynnt á blaðamannafundi formanna ríkisstjórnarflokkanna rétt í þessu. Fundinn má sjá í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan. 

Þurfa að koma málinu í gegn fyrir lok maí

Kveðið er á um að þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið fari fram í síðasta lagi á næsta ári í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna. Nýlega sagði evrópskur fjölmiðill frá því að atkvæðagreiðslan gæti farið fram strax í ágúst.

Samkvæmt lögum getur þjóðaratkvæðagreiðslan í fyrsta lagið farið fram þremur mánuðum eftir að Alþingi samþykkir þingsályktunartillögu þess efnis.

Já eða nei?

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar og utanríkisráðherra, sagði á fundinum að í þjóðaratkvæðagreiðslunni verði spurt hvort halda eigi aðildarviðræðum áfram og svarmöguleikar verði einfaldlega já og nei.

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að samningsstaða Íslands væri góð núna. Mikið rót væri í alþjóðamálum og Íslendingar hefðu oft nýtt tækifæri við slíkar aðstæður í heiminum. „Við teljum að akkúrat núna standi Ísland það sterkt,“ sagði forsætisráðherra.

Evrópusambandið Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið