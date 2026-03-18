Þess er minnst í dag að eitthundrað ár eru liðin frá fyrstu formlegu útvarpssendingunni á Íslandi. Hún fór fram í Loftskeytastöðinni við Suðurgötu og þar var síðdegis opnuð sýning í tilefni aldarafmælis íslensks útvarps.
Í kvöldfréttum Sýnar var sýnt beint úr Loftskeytastöðinni. Rætt var við þau Önnu Diljá Sigurðardóttur, hönnuð sýningarinnar, og Sigurð Harðarson, rafeindavirkja og fjarskiptasérfræðing, en þau skipulögðu sýninguna.
Saga útvarpsins hófst sem einkaútvarpsstöð sem Ottó B. Arnar stóð fyrir í félaginu H.f. Útvarp. Sýningunni í Loftskeytastöðinni er lýst sem ferðalagi um fyrstu ár útvarps á Íslandi, áður en Ríkisútvarpið var stofnað.
Sýningin ber heitið Dagurinn sem útvarpið varð að veruleika. Þessi fyrsta formlega útsending fór þann 18. mars árið 1926, eins og þau Anna Diljá og Sigurður lýsa hér:
„Saga útvarpsins er bæði saga tækninnar og þeirra tækja sem henni fylgja, en einnig sagan af þeim töfrum sem einkenndu upphaf útvarpsmiðlunar. Í gegnum sýninguna fá gestir að kynnast árdögum útvarpsins, þeim tilraunum sem gerðar voru og framtíðardraumum, hér á eyju lengst norður í úthafi.
Á sýningunni eru tæki, hljóðnemar, útvarpstæki, hljóðupptökur, auglýsingar og aðrir gripir sem tengjast fyrstu skrefum útvarpsins,“ segir í sýningarlýsingu.
Safnið er opið fimmtudaga til laugardaga frá klukkan 13 til 17. Ókeypis leiðsagnir verða fimmtudaga og laugardaga frá klukkan 13 til 17. Sýningin stendur til 11. apríl næstkomandi.