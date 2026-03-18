Tilraun til manndráps í bílakjallara í Borgartúni Tómas Arnar Þorláksson skrifar 18. mars 2026 12:00 Samkvæmt heimildum átti árásin sér stað í bílakjallara í Borgartúni. vísir/vilhelm Alvarleg hópárás sem varð í bílakjallara í Borgartúni aðfaranótt þriðjudags er rannsökuð sem tilraun til manndráps og er komin á borð miðlægrar deildar lögreglunnar. Samkvæmt heimildum fréttastofu var eggvopni og kylfum beitt við árásina. Fimm karlmenn voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur vegna lífshættulegrar líkamsárásar í bílakjallara í Borgartúni aðfaranótt þriðjudags. Fjórir til föstudags en einn í vikulangt varðhald. Eiríkur Valberg, lögreglufulltrúi hjá rannsóknardeild lögreglunnar, staðfestir að málið hafi verið fært frá lögreglustöð eitt á höfuðborgarsvæðinu yfir til miðlægrar deildar skömmu eftir að málið kom upp. Málið er nú rannsakað sem tilraun til manndráps og er rannsóknin á viðkvæmu stigi. Að öðru leyti verst lögregla allra fregna. Sjö voru upprunalega handteknir en samkvæmt lögreglu voru brotaþolar þrír. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru þó töluvert fleiri viðstaddir í kjallaranum, jafnvel tugir manna. Árásin hafi verið lífshættuleg en einn slasaðist meira en aðrir og var minnst einn hnífur notaður við verknaðinn ásamt kylfum. Þá hafi ökutæki verið ekið á brotaþola. Samkvæmt heimildum fréttastofu er að mestu leyti um erlenda ríkisborgara að ræða. Hluti þeirra hefur dvalið í skamma stund hér á landi. Ekki liggur fyrir hvers vegna svo mikill fjöldi kom saman í umræddum bílakjallara eða hvers konar atvik eða uppgjör hafi verið um að ræða en samkvæmt heimildum er það meðal þess lögregla reynir nú að ná utan um. Veistu meira um málið eða áttu myndefni? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið.