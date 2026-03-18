Til­raun til manndráps í bílakjallara í Borgar­túni

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Samkvæmt heimildum átti árásin sér stað í bílakjallara í Borgartúni.

Alvarleg hópárás sem varð í bílakjallara í Borgartúni aðfaranótt þriðjudags er rannsökuð sem tilraun til manndráps og er komin á borð miðlægrar deildar lögreglunnar. Samkvæmt heimildum fréttastofu var eggvopni og kylfum beitt við árásina.

Fimm karlmenn voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur vegna lífshættulegrar líkamsárásar í bílakjallara í Borgartúni aðfaranótt þriðjudags. Fjórir til föstudags en einn í vikulangt varðhald.

Eiríkur Valberg, lögreglufulltrúi hjá rannsóknardeild lögreglunnar, staðfestir að málið hafi verið fært frá lögreglustöð eitt á höfuðborgarsvæðinu yfir til miðlægrar deildar skömmu eftir að málið kom upp. Málið er nú rannsakað sem tilraun til manndráps og er rannsóknin á viðkvæmu stigi. Að öðru leyti verst lögregla allra fregna.

Sjö voru upprunalega handteknir en samkvæmt lögreglu voru brotaþolar þrír. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru þó töluvert fleiri viðstaddir í kjallaranum, jafnvel tugir manna. Árásin hafi verið lífshættuleg en einn slasaðist meira en aðrir og var minnst einn hnífur notaður við verknaðinn ásamt kylfum. Þá hafi ökutæki verið ekið á brotaþola.

Samkvæmt heimildum fréttastofu er að mestu leyti um erlenda ríkisborgara að ræða. Hluti þeirra hefur dvalið í skamma stund hér á landi. Ekki liggur fyrir hvers vegna svo mikill fjöldi kom saman í umræddum bílakjallara eða hvers konar atvik eða uppgjör hafi verið um að ræða en samkvæmt heimildum er það meðal þess lögregla reynir nú að ná utan um.

