Banksy opinberaður, enn einu sinni Samúel Karl Ólason skrifar 19. mars 2026 11:10 Verk Banksy, eða Robin Gunningham, hafa lengi vakið athygli á heimsvísu. Getty/Alexi Rosenfeld Hulunni hefur enn einu sinni verið svipt af götulistamanninum Banksy, sem hefur í rúma þrjá áratugi farið huldu höfði, að mestu. Hann er fæddur 1973 sem Robin Gunningham og er frá Bristol í Englandi. Hann breytti þó nafni sínu í David Jones til að eiga auðveldara með að fara huldu höfði. David Jones er eitt algengasta karlmannsnafn í Bretlandi en óljóst er hvort Banks notist enn við það nafn. Hann ferðaðist þó undir því nafni til Úkraínu árið 2022. Það voru blaðamenn Reuters sem opinberuðu hver Banksy er en þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem Gunningham er bendlaður við listaverkin frægu. Eftir að blaðamenn Reuters töldu sig vita með vissu hver hann væri leituðu þeir til hans en hann neitaði alfarið að ræða við þá. Lögmaður Banksys sendi þeim þó tölvupóst þar sem hann hafði eftir listamanninum að ýmsir hlutar fréttar Reuters væru rangir, án þess þó að tilgreina hvaða hluta fréttarinnar væri um að ræða. Lögmaðurinn bað um að fréttin yrði ekki birt og sagði að það myndi brjóta gegn friðhelgi einkalífs hans og setja hann í hættu. Hann sagði að Banksy hefði ítrekað verið hótað í gegnum árin og sagði að opinberun á því hver hann væri myndi einnig koma niður á almenningi. Í frétt Reuters segir að þessi ummæli hafi verið tekin til greina en ákveðið hafi verið að almenningur hefði hag af því að skilja þennan heimsfræga og gífurlega áhrifamikla listamann betur. Farið hefði verið eftir sömu gildum og blaðamenn Reuters hefðu alltaf gert. Þau sneru að því að fólk og stofnanir sem leitast við að móta og hafa áhrif á samfélagslega og pólitíska umræðu eigi að sæta ábyrgð, gagnrýni og jafnvel afhjúpun. Því hefði Banksy komist hjá um árabil. Opinberaður af Daily Mail 2008 Hver Banksy er hefur lengi verið vitað af fjölda fólks, sem þekkir hann og hefur unnið með honum í gegnum árin. Þá er þetta alls ekki í fyrsta sinn sem Gunningham er tengdur við listaverkin í fjölmiðlun. Það hefur nokkrum sinnum verið gert áður eins og til að mynda af vísindamönnum við Queen Mary-háskólann árið 2016. Sjá einnig: Hulunni hugsanlega svipt af huldulistamanni Þá opinberaði Daily Mail fyrst að Gunningham væri Banksy árið 2008. Skemmdi eigið verðmætasta verk Banksy byrjaði að spreyja verk sín á veggi í Bristol á síðustu öld en um miðjan fyrsta áratug þessarar aldar fóru listaverk hans að birtast í borgum um allan heim. Vinsældir hans jukust mjög hratt og verðmæti verka hans sömuleiðis. Þau fóru að seljast fyrir fúlgur fjár á uppboðum. Eitt frægasta verk hans er „Stúlka með blöðru“ en í gjörningi árið 2018 eyðilagði hann verkið á sviði, rétt eftir að það hafði verið selt á uppboði fyrir 1,1 punda. Myndband sem Banksy birti í kjölfarið sýndi að verkið átti allt að eyðileggjast en einungis hluti þess skemmdist. Eftir þetta fékk listaverkið nafnið „Ástin er í ruslinu“ og þremur árum eftir það seldist verkið aftur. Þá seldist það fyrir 18,6 milljónir punda eða rúma þrjá milljarða króna. Verkið er það verðmætasta sem Banksy hefur gert. Í samtali við BBC segir forstjóri Brandler listagallería að nafnleysið hafi reynst Banksy þægilegt upp á það að geta gengið um án þess að vera þekktur. Það að búið sé að opinbera hann muni þó ekki koma niður á vörumerki hans. Listaheiminum sé alveg sama og vörumerkið sé orðið svo rótgróið. 