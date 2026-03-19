Yfirvöld á Bretlandseyjum hafa gefið út viðvörun og hvatt heilbrigðisstarfsmenn um að vera á varðbergi gagnvart einkennum heilahimnubólgu.
Viðvörunin var gefin út í kjölfar heilahimnubólgufaraldurs í Kent en 20 hafa greinst og tveir látist, táningur og 21 árs háskólanemi.
Heilbrigðisöryggisyfirvöld vinna nú að því að reyna að finna út úr því hvers vegna umrædd sýking breiddist hratt út en hún er talinn hafa átt uppruna sinn á skemmtistað í Canterbury. Þá er talið að smit hafi átt sér stað á heimavistum Háskólans í Kent.
Til stendur til að bólusetja um það bil 5.000 nemendur við háskólann en um 8.400 einstaklingar hafa þegar fengið sýklalyf í forvarnarskyni. Þeirra á meðal eru háskólanemar og allir þeir sem sóttu skemmtistaðinn dagana 5. til 7. mars.
Samkvæmt Vísindavefnum er heilahimnubólga bólga í himnunum sem umlykja heila og mænu. Sýkingar eru algengasta orsök bólgunnar. Dæmigerð einkenni bráðrar heilahimnubólgu eru hiti, hnakkastífleiki og skert meðvitund. Hún er meðhöndluð með sýklalyfjum.
„Heilahimnubólga af völdum baktería er ein alvarlegasta sýking sem til er, þar sem gangur sjúkdóms er oft mjög hraður, og því er mikilvægt að þekkja einkenni sjúkdómsins og bregðast hratt við. Batahorfur hafa gjörbreyst með tilkomu sýklalyfja um miðja síðustu öld og enn frekar eftir innleiðingu bólusetninga í börnum gegn helstu meinvöldum,“ segir á Vísindavefnum.