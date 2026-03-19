Gular viðvaranir eru nú í gildi út um allt land og varasömu eða alls engu ferðaveðri spáð í dag og víða fram til klukkan 9 á laugardagsmorgun.
Samkvæmt tilkynningu frá Veðurstofu Íslands er búist við hvassri suðvestanátt með éljagangi um allt sunnan- og vestanvert landið frá aðfaranótt föstudags og fram á laugardagsmorgun.
„Sú snjókoma og skafrenningur getur skapað erfið og tímabundið blind akstursskilyrði á vegum og heiðum á vesturhelmingi landsins. Vindur víða 18-23 m/s og hviður um 30-35 m/s á þessum svæðum,“ segir í tilkynningunni.
Sunnan 15-25 m/s, hvassast norðan heiða. Talsverð rigning sunnan- og vestanlands, en úrkomuminna um landið norðaustanvert. Hlýnandi, hiti 5 til 13 stig um hádegi, hlýjast á Norðaustur- og Austurlandi. Suðvestan 15-23 seinnipartinn og kólnar sunnan- og vestantil með skúrum og síðar éljum.
Suðvestan 15-23 á morgun með dimmum éljum, en þurrt að mestu austanlands. Frost víða 0 til 6 stig, segir á heimasíðu Veðurstofunnar.
Þá segir í athugasemdum veðurfræðings að spáð sé sunnan hvassviðri eða stormi og talsverðri rigningu eða hláku um tíma. Suðvestlægari með dimmum éljum í kvöld og á morgun.