Íranir mót­mæla á ný

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Aukin spenna hefur færst í viðræður Írana og Bandaríkjamanna, sem eru taldir líklegri en ekki til að ráðast á Íran.
Stúdentar við háskóla víðs vegar um Íran hafa staðið fyrir mótmælum gegn klerkastjórninni í dag. Mótmælin eru þau fyrstu síðan mótmælahrinunni, sem hófst í lok desember og áætlað er að hafi kostað þrjátíu þúsund manns lífið, lauk. 

Frá þessu greinir breska ríkisútvarpið, sem hefur undir höndum myndefni af mótmælum við Sharif-tækniháskólann í Teheran í dag. Á öðru myndbandi kastast í kekki milli mótmælenda og stuðningsmanna klerkastjórnarinnar. 

Setuverkföll fóru sömuleiðis fram í öðrum háskóla í Teheran til þess að minnast þeirra sem létust í mótmælunum í síðasta mánuði. 

Bandaríkjamenn hafa aukið viðbúnað í nágrenni við Íran svo um munar undanfarna daga og Trump ítrekað sagst íhuga að fyrirskipa árásir á hernaðarinnviði í landinu. Fyrr í vikunni var greint frá því að Bandaríkjamenn hefðu ekki haft jafn mikinn viðbúnað í háloftunum og getu til loftárása í Mið-Austurlöndum frá árinu 2003, þegar innrás var gerð í Írak.

Boðuðu dauða æðstaklerks

Bandaríkin og evrópska bandamenn þeirra hefur um nokkurt skeið grunað að Íranir undirbúi nú þróun á kjarnorkuvopni en Íranir hafna því sem fyrr.

Bandarískir og íranskir embættismenn funduðu á þriðjudag í tengslum við mögulegt samkomulag um kjarnorkuáætlun Írans. Fram kom að fundinum loknum að samkomulag um ákveðin grundvallaratriði hefði náðst en sama dag sögðu heimildarmenn úr Hvíta húsinu að líklegra væri en ekki að Bandaríkjaher gerði árásir á Íran. 

Trump hefur margsinnis lýst yfir stuðningi við mótmælendur í Íran og sagt aðstoð á leiðinni. BBC hefur eftir myndskeiðum af mótmælum dagsins að mótmælendur hrópi „dauði fyrir einræðisherrann!“ og vísa þar með til Ayatollah Ali Khamenei æðstaklerks Íran. Sem stendur er óljóst hvort einhverjir mótmælendur hafi verið handteknir. 

