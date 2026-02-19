Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Samúel Karl Ólason skrifar 19. febrúar 2026 11:12 Hér má sjá flugmóðurskipið USS Abraham Lincoln og fylgiflota þess á siglingu á Arabíuhafi. Með flugmóðurskipinu eru tveir tundurspillar af gerðinni Arleigh Burke en þau skip eru hönnuð til að skjóta niður eldflaugar og flugvélar og bera einnig stýriflaugar. Fyrir framan flotann má svo sjá fjórar herþotur og eftirlitsflugvél. Sjóher Bandaríkjanna/Jesse Monford Bandaríkjamenn hafa ekki haft jafn mikinn viðbúnað í háloftunum og getu til loftárása í Mið-Austurlöndum frá árinu 2003, þegar innrás var gerð í Írak. Búið er að senda gífurlegan fjölda herþota og stuðningsflugvéla á svæðið, auk tveggja flugmóðurskipa og fjölda annarra herskipa. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ku ekki hafa tekið ákvörðun um hvort hann ætli að láta gera árásir á Íran eða ákveðið hvurslags árásir það eigi að vera, samkvæmt Wall Street Journal. Slíkum árásum gæti verið beitt gegn kjarnorkuáætlun klerkastjórnar Íran, gegn eldflaugum Írana eða haft það markmið að velta klerkastjórninni úr sessi. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, lýsti því yfir í morgun að ef einhverjir Pólverjar væru í Íran ættu þeir að koma sér þaðan á næstu klukkustundum. Þeim gæti fljótlega orðið ómögulegt að komast þaðan. Fréttaveita íranska byltingarvarðarins sendi út þessa mynd af heræfingu í Íran í vikunni.AP/Sepahnews Fjöldi herskipa og tugir herþota Flugmóðurskipið USS Abraham Lincoln er á svæðinu en skipið sást undan ströndum Óman á gervihnattamyndum þann 15. febrúar. Til viðbótar við það eru Bandaríkjamenn með að minnsta kosti níu tundurspilla á svæðinu sem geta líklega flestir skotið stýriflaugum. Þá mun USS Gerald Ford einnig mæta á svæðið á næstu dögum og með því fylgja að minnsta kosti þrír tundurspillar til viðbótar. Samkvæmt New York Times hafa blaðamenn staðfest að ríkisstjórn Trumps hefur sent að minnsta kosti þrettán tundurspilla til Mið-Austurlanda Fjórum F/A-18E Super Hornet herþotum flogið yfir flugmóðurskipið USS Abraham Lincoln.Sjóher Bandaríkjanna/Hannah Tross Flugmóðurskipunum tveimur fylgir fjöldi herþota en auk þeirra er einnig búið að senda tugi herþota og stuðningsvéla til herstöðva sem Bandaríkjamenn hafa afnot af í Jórdaníu, Sádi-Arabíu, Katar og Óman. Þá eru einnig líklega kafbátar á svæðinu en það hefur ekki verið opinberað. Meðal annars er búið að senda F-22 herþotur á svæðið en þær eru háþróuðustu orrustuþotur heims og er mjög erfitt að sjá þær á ratsjám. Þær eru hannaðar til að tryggja yfirráð í háloftunum. Áhafnarmeðlimir USSAbraham Lincoln að störfum á Arabíuhafi. Á myndinni má sjá tvær EA-18G Growler, hertþotur en það eru sérstakar tveggja sæta útgáfur af F/A-18 F Super Hornet og eru meðal annars þróaðar til að trufla ratsjár óvina.Sjóher Bandaríkjanna/Zoe Simpson Bandaríkjamenn eru einnig búnir að senda fjölda þota sem hannaðar eru til árása á skotmörk á jörðu niðri, stuðningsvélar sem trufla ratsjár, dróna, eldsneytisvélar, eftirlits- og ratsjárvélar. Samkvæmt frétt The Warzone hafa Bandaríkjamenn sent meira en helming þeirra E-3 eftirlits- og ratsjárvéla sem þeir starfrækja til Mið-Austurlanda og Indlandshafs. Þessar flugvélar þykja nauðsynlegar til að halda utan um umfangsmiklar hernaðaraðgerðir, eins og sagðar eru koma til greina í Íran. Eldsneytis- og eftirlitsvélar hafa meðal annars verið sendar til Diego Garcia-herstöðvarinnar á Indlandshafi en þangað gætu Bandaríkjamenn sent hinar háleynilegu B-2 sprengjuvélar. Þær voru notaðar til árása á Íran síðasta sumar. Herþotur og eftirlitsflugvél af flugmóðurskipinu USS Abraham Lincoln.Sjóher Bandaríkjanna/Jesse Monford Tugir þúsunda hermanna á svæðinu Þá er einnig búið að senda loftvarnarkerfi af gerðinni Patriot og THAAD á svæðið, sem ætlað yrði að skjóta niður eldflaugar frá Íran, ef til átaka kemur, og verja um þrjátíu til fjörutíu þúsund bandaríska hermenn sem halda til í Mið-Austurlöndum. Hér að neðan má sjá tæplega tveggja vikna gamalt myndband frá Wall Street Journal um hinn aukna viðbúnað Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum. Síðan myndbandið var birt hefur mjög mikið magn hergagna verið sent á svæðið til viðbótar. Með þeim viðbúnaði sem er á svæðinu gætu Bandaríkjamenn gert umfangsmiklar árásir á Íran um langt skeið en Axios sagði frá því í gær að Ísraelar myndu líklega taka þátt í árásunum. „Stjórinn er að fá nóg. Sumt fólk í kringum hann er að vara hann við því að fara í stríð við Íran en ég held að það séu níutíu prósent líkur á því að við munum sjá árásir á næstu vikum,“ sagði einn ráðgjafi Trumps við Axios. Klerkastjórnin í Íran stendur höllum fæti. Hernaðargeta hennar hefur verið veikt verulega af árásum Ísraela. Efnahagur landsins hefur beðið verulega hnekki, með mikilli verðbólgu og hækkandi kostnaði fyrir almenning. Það leiddi til mjög svo umfangsmikilla mótmæla á síðasta ári sem klerkastjórnin beitti mikilli hörku til að kveða niður. F-35C Lightning II, herþota á leið í flugtak.Sjóher Bandaríkjanna/Daniel Kimmelman F/A-18E Super Hornet þotu lent á USS Abraham Lincoln.Sjóher Bandaríkjanna/Hannah Tross E-2D Hawkeye eftirlitsflugvél flogið á loft frá USS Abraham Lincoln.Sjóher Bandaríkjanna/Daniel Kimmelman F/A-18E Super Hornet herþotu flogið á loft.Sjóher Bandaríkjanna/Zoe Simpson 