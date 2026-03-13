Brotist inn hjá Alberti Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 13. mars 2026 15:19 Albert birti þessa mynd af sér í hlaupaskóm fyrir utan heimilið. Lögreglumaður stendur vaktina. Brotist var inn á heimili Alberts Guðmundssonar knattspyrnumanns í Flórens á Ítalíu í gær. Nokkrum verðmætum var stolið. Knattspyrnumaðurinn greinir frá þessu á Instagram. Hann segir að meðal þess sem hafi verið stolið hafi verið nokkrir mikilvægir persónulegir munir. Albert snögglega dreginn á jörðina eftir enn einn stjörnuleikinn með Fiorentina í gær þar sem hann skoraði sigurmarkið. Óskar Albert eftir hverskyns upplýsingum vegna innbrotsins. Hvetur hann fylgjendur sína til að hafa samband við hann eða lögreglu. Heitir hann verðlaunum fyrir þá sem kunni að hafa upplýsingar sem verði til þess að hlutirnir finnist. Innbrotið varpaði miklum skugga á annars gleðilegt gærkvöld fyrir Albert sem skoraði sigurmark úr vítaspyrnu í uppbótartíma, í 2-1 sigri Fiorentina á Raków í 16-liða úrslitum Sambandsdeildar Evrópu. Hann hafði komið inná sem varamaður á 59. mínútu. Seinni leikur Fiorentina og Raków er svo í Póllandi eftir viku. Næsti leikur Fiorentina er óhemju mikilvægur slagur á mánudagskvöld við Cremonese í fallbaráttu ítölsku A-deildarinnar. Fiorentina er aðeins stigi fyrir ofan Cremonese sem situr í fallsæti, nú þegar tíu umferðir eru eftir.