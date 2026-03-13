Kvöddu Davíð hinsta sinni Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 13. mars 2026 14:39 Katrín Jakobsdóttir og Bjarni Benediktsson fallast í faðma en þau voru saman í ríkisstjórn frá 2017 til 2024. Ráðherrar og þingmenn, núverandi sem fyrrverandi, fjölmenntu í Hallgrímskirkju. Vísir/Vilhelm Forsetar, ráðherrar, Sjálfstæðismenn og samferðafólk Davíðs Oddsonar úr ýmsum áttum streymdu í Hallgrímskirkju í hádeginu til að votta honum virðingu sína. Forsætisráðherrann fyrrverandi var kvaddur með opinberri útför í Hallgrímskirkju. Ljósmyndari Vísis myndaði athöfnina. Síðasta opinbera útförin var þegar Halldór Ásgrímsson fyrrverandi forsætisráðherra var borinn til grafar 2015. Þá var opinber útför þegar Steingrímur Hermannsson fyrrverandi forsætisráðherra var kvaddur árið 2010. Opinberar útfarir voru tíðari á árum áður en virtir listamenn á borð við Kjarval og Laxness voru meðal þeirra sem hlutu opinbera útför. Séra Geir Waage gengur inn kirkjugólfið við upphaf athafnar.vísir/Vilhelm Séra Geir Waage stýrði athöfninni og flutti minningarorð um Davíð. Þar vitnaði hann meðal annars til sálma Davíðs úr Biblíunni. Kristinn Sigmundsson söng ásamt karlakórnum Fóstbræðrum og Sigurgeir Agnarsson lék Slá þú hjartans hörpustrengi eftir Bach á selló við upphaf athafnar. Í lok athafnar var lagið Ísland er land þitt flutt áður en Tómas Guðni Eggertsson organisti spilaði Við Reykjavíkurtjörn, lag Gunnars Þórðarsonar sem Davíð samdi textann við til Ástríðar konu sinnar. Ástríður Thorarensen eiginkona Davíðs og Þorsteinn Davíðsson sonur þeirra á fremsta bekk ásamt Heiðrúnu Geirsdóttur eiginkonu sinni og dætrum þeirra tveimur.Vísir/Vilhelm Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari Vísis var með myndavélina á lofti og myndaði gesti og það sem fyrir augu bar. Sólin skein inn um háa glugga Hallgrímskirkju á meðan útför stóð.Vísir/Vilhelm Séra Geir Waage les upp úr guðspjallinu. Geir er tengdafaðir Þorsteins sonar Davíðs.Vísir/Vilhelm Karlakórinn Fóstbræður undir stjórn Árna Harðarsonar söng við útförina.vísir/Vilhelm Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.vísir/Vilhelm Líkmennirnir og vinir Davíðs þeir Haraldur Johannessen ritstjóri, Hannes Hólmsteinn Gissurarson prófessor í stjórnmálafræði, Þórólfur Gíslason kaupfélagsstjóri, Þórarinn Eldjárn skáld og Kjartan Gunnarsson fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins sátu á fremsta bekk.Vísir/Vilhelm Bjarni Benediktsson var formaður Sjálfstæðisflokksins í sextán ár en Davíð í fjórtán. 27 ára seta Ólafs Thors í stóli formanns verður seint leikin eftir. Þóra Margrét Baldvinsdóttir eiginkona Bjarna var með í för í dag.Vísir/vilhelm Ólafur Ragnar fyrrverandi forseti ásamt Dorrit Moussaieff eiginkonu sinni.Vísir/Vilhelm Ólafur Börkur Þorvaldssson hæstaréttardómari og Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri voru á meðal líkmanna.Vísir/Vilhelm Guðrún Karls Helgudóttir biskup Íslands fylgdist með Geir Waage stýra athöfninni.Vísir/Vilhelm Halla Tómasdóttir forseti og Björn Skúlason eiginmaður hennar. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Benedikt Bogason forseti Hæstaréttar voru með þeim á öðrum bekk en öll þrjú eru handhafar forsetavalds.Vísir/vilhelm Skjáir voru í kirkjunni til að auðvelda fólki að fylgjast með athöfninni.Vísir/Vilhelm Líkmennirnir tíu ganga inn í kirkjuna. Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson, Ólafur Börkur Þorvaldsson, Ásgeir Jónsson, Eiríkur Jónsson, Albert Jónsson, Haraldur Johannessen, Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Þórólfur Gíslason, Þórarinn Eldjárn og Kjartan Gunnarsson.Vísir/Vilhelm Ráðherrar ríkisstjórnarinnar gáfu ekki kost á viðtölum eftir ríkisstjórnarfund í dag vegna skamms tíma á milli fundar og fram að útför. Hér eru Jóhann Páll Jóhannsson og Alma Möller.Vísir/Vilhelm Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins virðir líkmennina Hannes Hólmstein, Þórólf Gíslason, Þórarinn Eldjárn og Kjartan Gunnarsson fyrir sér.Vísir/vilhelm Katrín Jakobsdóttir og Bjarni Benediktsson fallast í faðma en þau voru saman í ríkisstjórn frá 2017 til 2024. Vísir/Vilhelm Guðna Th. Jóhannessyni fyrrverandi forseta vísað til sætis.vísir/vilhelm Geir Haarde og Friðrik Sophusson takast í hendur. Inga Jóna Þórðardóttir eiginkona Geirs er til hægri.vísir/vilhelm Þorsteinn Pálsson og Sigurður Ingi Jóhannsson takast í hendur. Eitt af mörgum handaböndum Sjáflstæðismanns og Framsóknarmanns en flokkarnir hafa mannað marga ríkisstjórnina saman.vísir/vilhelm Séra Geir Waage gengur inn í kirkju og studdist við staf.vísir/vilhelm Þórarinn Eldjárn og Kjartan Gunnarsson voru góðir vinir Davíðs en allir þrír voru MR-ingar og höfðu gaman af bókum og listum.Vísir/Vilhelm Ráðherrarnir Eyjólfur Ármannsson og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hleypa Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur félaga sínum úr ríkisstjórninni í sæti sitt.vísir/vilhelm Stórsöngvarinn Kristinn Sigmundsson söng við athöfnina.vísir/vilhelm Guðrún Bryndís Karlsdóttir biskup bent á hvar hún á að sitja.vísir/vilhelm Halla Tómasdóttir forseti Ísands mætir til athafnar svartklædd líkt og flestir gestir í dag.vísir/vilhelm Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri var meðal líkmanna en Davíð var um tíma einn þriggja seðlabankastjóra landsins.Vísir/vilhelm Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins mætir ásamt Önnu Sigurlaugu Pálsdóttur eiginkonu sinni.Vísir/vilhelm Hannes Hólmsteinn Gissurarson hefur lýst Davíð Oddssyni sem sínum besta vini.Vísir/vilhelm Geir Haarde tók við formennsku í Sjálfstæðisflokknum af Davíð á sínum tíma. Þá var hann fjármálaráðherra í ríkisstjórn Davíðs.vísir/vilhelm Þorsteinn Davíðsson sonur Davíðs og héraðsdómari var á fremsta bekk.Vísir/vilhelm Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins.Vísir/Vilhelm Guðni Ágústsson fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins og Lilja Dögg Alfreðsdóttir nýkjörinn formaður flokksins sátu hlið við hlið.Vísir/vilhelm Árni Harðarson stýrði Karlakórnum Fóstbræðrum.vísir/Vilhelm Fjölskylda Davíðs fyrir utan Hallgrímskirkju að athöfn lokinni. Horfa á eftir kistunni á leið í líkbílinn.vísir/vilhelm Lögregluþjónar báru kistu Davíðs úr kirkjunni og fram í andyri þar sem líkmenn tóku við og báru kistuna út í bíl.vísir/vilhelm Ástríður Thorarensen ekkja Davíðs á milli líkmannanna.vísir/Vilhelm Vel viðraði í höfuðborginni þegar Davíð var borinn til grafar.Vísir/vilhelm Líkmennirnir þeir Haraldur Johannessen, Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Þórarinn Eldjárn, Kjartan Gunnarsson, Eiríkur Jónsson, Þórólfur Gíslason, Albert Jónsson, Ólafur Börkur Þorvaldsson, Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson og Ásgeir Jónsson.Vísir/vilhelm Líkfylgdin leggur af stað á leið í Fossvogskirkjugarð.vísir/Vilhelm Þórarinn Eldjárn og Kjartan Gunnarsson voru fremstir í flokki líkmanna.vísir/Vilhelm Ungir Sjálfstæðismenn stóðu heiðursvörð við Eiríksgötu.vísir/vilhelm