Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Jakob Bjarnar skrifar 13. mars 2026 10:16 Þjóðin kveður Davíð Oddsson í dag. Vísir/Vilhelm Davíð Oddsson, fyrrverandi borgarstjóri, forsætisráðherra, seðlabankastjóri og ritstjóri verður jarðsunginn í dag klukkan 13. Útförin verður gerð frá Hallgrímskirkju en Séra Geir Waage jarðsyngur. Útförin er opinber. Í vaktinni hér að neðan verður fylgst með því helsta sem fyrir augu ber. Vísir verður með streymi frá Hallgrímskirkju. Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða síðuna.