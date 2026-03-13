Innlent

Vaktin: Út­för Davíðs Odds­sonar

Jakob Bjarnar skrifar
Þjóðin kveður Davíð Oddsson í dag.
Davíð Oddsson, fyrrverandi borgarstjóri, forsætisráðherra, seðlabankastjóri og ritstjóri verður jarðsunginn í dag klukkan 13.

Útförin verður gerð frá Hallgrímskirkju en Séra Geir Waage jarðsyngur. Útförin er opinber.

Í vaktinni hér að neðan verður fylgst með því helsta sem fyrir augu ber. Vísir verður með streymi frá Hallgrímskirkju.

Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða síðuna.

