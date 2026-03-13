Fannst hvergi og var dæmdur í fangelsi

Erlendur karlmaður hefur verið dæmdur í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir tilraun til innflutnings 2,5 kílóa af maríhúana. Þegar birta átti honum fyrirkall var hann hvergi finnanlegur og svo fór að útivistardómtur gekk í málinu.
Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kveðinn var upp í gær, segir að maðurinn hafi verið ákærður fyrir tilraun til fíkniefnalagabrots, með því að hafa, í desember árið 2024, sótt og gert tilraun til að taka við tveimur póstsendingum sem innihéldu alls 2.486,7 grömm af maríhúana.
Annars vegar hefði komið póstsending til Íslands þann 3. desember 2024 sem innihélt 996,7 grömm af maríhúana og hins vegar póstsending sem kom til Íslands þann 18. desember 2024 og innihélt 1.490 grömm af maríhúana. Lögregla hefði lagt hald á fíkniefnin í póstmiðstöð í Reykjavík og skipt þeim út fyrir gerviefni.
Maðurinn hefði sótt póstsendingarnar í póstmiðstöðina að þann 19. desember 2024, veitt þeim viðtöku og gengið með þær út á bifreiðastæði við póstmiðstöðina, þar sem hann hefði verið handtekinn.
Þá segir í dóminum að til hafi staðið að þingfesta málið 27. janúar 2026, en birting fyrirkalls ekki tekist.
Upplýst hafi verið af sækjanda að maðurinn fyndist ekki og að ekkert væri vitað hvar hann gæti verið niður kominn. Gefið hafi verið út nýtt fyrirkall sem birt var í Lögbirtingablaði 4. febrúar 2026 og málið þingfest 10. mars.
Maðurinn hafi ekki sótt þing við þingfestingu málsins og ekki boðað forföll þrátt fyrir löglega birtingu ákæru og fyrirkalls í Lögbirtingablaði. Því hafi svokallaður útivistardómur gengið í málinu og sú háttsemi sem manninum var gefið að sök verið talin sönnuð.
Hann var dæmdur til þriggja mánaða skilorðsbundinnar fangelsisvistar, til að þola upptöku á 2,5 kílóum af maríhúana og til greiðslu 277 þúsund króna í sakarkostnað.