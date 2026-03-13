Átta ár fyrir gróf brot gegn gestkomandi barni og eiginkonu Árni Sæberg skrifar 13. mars 2026 12:45 Maðurinn hefur sætt gæsluvarðhaldi í fangelsinu á Hólmsheiði frá 1. nóvember í fyrra. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið dæmdur í átta ára fangelsi fyrir að nauðga sex ára stúlku tvívegis og eiginkonu sinni ítrekað. Hann var einnig dæmdur fyrir að hafa ljósmyndað athæfi sitt og birt ljósmyndir af því á netinu og að hafa í fórum sínum barnaníðsefni, sem sýnir meðal annars kornabörn. Dómur þess efnis var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjaness þann 9. mars og birtur í dag. Þar segir að maðurinn hafi játað brot sín en gert athugasemdir við heimfærslu brotanna til refsiákvæða og fjölda mynda sem hann var sagður hafa birt og haft í fórum sínum. Rétt er að vara við lýsingum sem finna má í fréttinni. Í ákærunni á hendur manninum segir að hann hafi verið ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn barni með því að hafa tvívegis í fyrra í svefnherbergi á heimili sínu, án samþykkis og með ólögmætri nauðung, haft önnur kynferðismök en samræði við stúlkuna, sem þá hafi verið sex ára gömul og gestkomandi á heimili hans, með því að nýta sér yfirburði sína og aldursmun og notfæra sér að hún var sofandi og því hvorki getað spornað við verknaðinum né skilið þýðingu hans vegna aldurs síns. Maðurinn hafi lagst við hlið stúlkunnar og strokið hönd sinni um læri hennar, sett hönd hennar á getnaðarlim sinn og lagt liminn á og við andlit, rass og kynfærasvæði stúlkunnar og á sama tíma hafi hann fróað sér. Hafi tekið 45 myndir af stúlkunni Hann sætti einnig ákæru fyrir kynferðislega áreitni og kynferðisbrot, með því að hafa í ofangreind skipti, ljósmyndað stúlkuna á kynferðislegan og klámfenginn hátt og birt ljósmyndirnar í framhaldi á veraldarvefnum og þannig aflað sér, framleitt og dreift barnaníðsefni. Hann hafi tekið að minnsta kosti 45 ljósmyndir, sem sýndu kynferðislega misnotkun á barninu, meðal annars getnaðarlim hans við og á andliti og kynfærasvæði stúlkunnar og þar sem hún hélt utan um lim hans. Hafi sett hristu í endaþarm eiginkonu sinnar Þá segir að maðurinn hafi verið ákærður fyrir nauðgun og stórfellt brot í sambandi, með því að hafa á tímabilinu 2020 til 2024, í sex til átta skipti, á heimili sínu, án samþykkis, haft samræði og önnur kynferðismök við eiginkonu sína, með því að notfæra sér það að hún svæfi og því ekki getað spornað við verknaðinum sökum áhrifa áfengis og/eða svefndrunga. Maðurinn hafi sett getnaðarlim sinn og fingur í endaþarm og leggöng hennar og í að minnsta kosti eitt skipti sett hljóðfærið hristu í endaþarm hennar. Þá hafi hann jafnframt haft sáðlát á og í kynfæri, endaþarm og andlit konunnar. Með háttsemi sinni hafi hann ógnað lífi, heilsu og velferð konunnar endurtekið og á sérstaklega sársaukafullan, meiðandi og alvarlegan hátt. Birti myndefni af konu sinni á netinu Þá hafi hann verið ákærður fyrir kynferðislega áreitni, kynferðisbrot og stórfellt brot í nánu sambandi, með því að hafa í ofangreind skipti ljósmyndað eiginkonu sína án hennar samþykkis, á kynferðislegan og klámfenginn hátt og birt myndefnið í framhaldi á veraldarvefnum, og þannig útbúið, aflað sér og dreift myndefni sem sýndi hana á kynferðislegan hátt, meðal annars getnaðarlim hans og fingur í og við kynfæri hennar og rass. Með þeirri háttsemi sinni hafi hann sömuleiðis ógnað lífi, heilsu og velferð konunnar endurtekið og á sérstaklega sársaukafullan, meiðandi og alvarlegan hátt. Myndefni af kornabörnum Loks var maðurinn ákærður fyrir að hafa haft fjölda ljósmynda og kvikmynda sem sýndu börn á kynferðislegan og klámfenginn hátt sem fundust í fartölvu og farsíma hans. Í dóminum segir að myndefnið sýni meðal annars gróf brot á börnum, sem séu sum kornabörn. Þess var krafist að maðurinn yrði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar og fyrir hönd stúlkunnar og eiginkonu mannsins var fimm milljóna króna krafist í miskabætur, hvorri um sig. Rétt heimfært Sem áður segir játaði maðurinn brot sín en gerði athugasemdir við heimfærslu brotanna til refsiákvæða. Dómurinn taldi hafið yfir skynsamlegan vafa að maðurinn hefði fróað sér í umrædd skipti eins og lýst var í ákæru og tekið ljósmyndirnar. Þannig hafi maðurinn misnotað líkama barnsins en kynferðislega misnotkunin á líkama barnsins hefði falið í sér sama gildi og hefðbundið samræði og til þess fallið að veita honum kynferðislega útrás. Var hann sakfelldur í öllum ákæruliðum. Fram kom í dómnum að maðurinn ætti ekki sakaferil að baki. Hann hefði nú brotið alvarlega og endurtekið gegn eiginkonu sinni og ungu barni sem honum var trúað fyrir. Þannig hafi hann brotið gróflega gegn trúnaðartrausti þeirra beggja. Öll brotin voru framin innan veggja heimilisins. Því til viðbótar tók hann myndir af fólkinu og birti á netinu. „Var um að ræða sérstaklega grófa og ófyrirleitna háttsemi af hálfu ákærða sem er til þess fallin að valda brotaþolum miklu andlegu tjóni. Er ljóst af gögnum málsins að ásetningur ákærða til brotanna var styrkur og einbeittur,“ segir í niðurstöðu dómsins. Til málsbóta horfði að maðurinn hefði sýnt iðrun og játað flest brotin. Þótti átta ára fangelsi hæfileg refsing en til frádráttar kemur gæsluvarðhald frá 1. nóvember. Þá var hann dæmdur til að greiða konunni og barninu 4,5 milljónir króna hvoru fyrir sig í miskabætur. Dómsmál Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Heimilisofbeldi Mest lesið Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Innlent Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Innlent Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Erlent Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Innlent „Ég var skelfingu lostinn“ Innlent Bandarísk herflugvél fórst í Írak Erlent Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Innlent Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Innlent Átta ár fyrir gróf brot gegn gestkomandi barni og eiginkonu Innlent Svíar stöðvuðu annað skuggaskip Erlent Fleiri fréttir Losun virkjana fjórðungi minni með nýrri lofthreinsistöð Vegurinn á Bolafjall ekki lengur á ábyrgð utanríkisráðuneytisins Átta ár fyrir gróf brot gegn gestkomandi barni og eiginkonu Hrönn og Þórir hafna helstu ávirðingum á RIFF „Ég var skelfingu lostinn“ Aðstoða blauta og kalda gönguskíðamenn á Hofsjökli Óveðrinu slotað og ASÍ með áhyggjur af bensínverðinu Fimm fólksbílar og flutningabíll fastir á Holtavörðuheiði Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Listi Framsóknar í Kópavogi kynntur og Orri áfram oddviti Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Davíð Oddsson borinn til grafar í dag Rændi verslun vopnaður hníf Rannsaka hvernig tíðir og meðganga geta haft áhrif á Parkinson í konum Sporðamælingar í sjálfboðavinnu í 40 ár: Brasið alltaf dálítið eftirsóknarvert Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Áætla að 188 frelsissviptir útlendingar hefðu verið vistaðir í nýja úrræðinu Sigríður Ingibjörg ráðin nýr framkvæmdastjóri BSRB Á annan tug ferðalanga fastir á Holtavörðuheiði Íslendingar skipi sér í hóp með öfgaríkjum Umdeild málsókn, sviptingar í fjölmiðlum og verðhækkanir Þó nokkur snjóflóð fallið og loka Flateyrarvegi í kvöld Fjögurra vikna gæsluvarðhald eftir hópárás Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Sýkna Landsbankann af kröfum Quang Le Kristinn ekki bænheyrður Landsréttur tók ekki heldur mark á lygilegri frásögn Fimm ár fyrir stangir fullar af amfetamíni Mátti kalla fjárfesta „nútíma þrælahaldara“ Sjá meira