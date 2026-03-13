„Ég var skelfingu lostinn“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 13. mars 2026 12:16 Davíð Pierre Milesi Gaches hefur búið hér á landi síðan 2020. vísir/aðsend Franskur maður óttaðist um líf sitt í gær þegar að lítið snjóflóð hafnaði á ökutæki hans. Hann missti stjórn á ökutækinu og segir mikla lukku að ekki hafi farið verr. Búið er að opna Holtavörðuheiði aftur en flytja þurfti 25 manns þaðan í gær og skilja ökutæki eftir. Fjöldahjálparstöð var opnuð í Reykjaskóla vegna þessa. Snjóflóðahætta er enn í gildi á norðanverðum Vestfjörðum en þó nokkur snjóflóð hafa fallið þar síðan í gær. Óvissustig ríkir á Tröllaskaga og í Eyjafirði. Ófært er um Flateyrarveg og Súðavíkurhlíð og þá var Holtavörðuheiði einnig lokað í gær en hún var opnuð rétt fyrir hádegi eftir að búið að var að fjarlægja ökutæki sem festust þar í gær. Ólíver Hilmarsson, ofanflóðasérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að verulega muni draga úr veðrinu á Vestfjörðum í dag. Hann bendir á að ekki sé snjóflóðahætta við byggð. Mikilvægt sé að hafa varann á undir bröttum hlíðum. „Það hafa verið að falla flóð á vegi við Súðavíkurhlíð. Það féll á vegrás á Eyrarhlíð á Vestfjörðum. Það er óvissustig núna á Ólafsfjarðarvegi og Siglufjarðarvegi. Það er verið að vinna að opnun á Flateyrarvegi. Súðavíkurhlíð er enn þá lokuð vegna snjóflóðahættu. Það má reikna með að hættan aukist á Siglufjarðarvegi í dag og hann muni lokast.“ Óttaðist um líf sitt Einn af þeim sem lentu í hremmingum í gær vegna færðar er Davíð Pierre Milesi Gaches sem fékk lítið snjóflóð á hlið ökutækis síns á leið sinni frá Ísafirði til Súðavíkur rétt áður en veginum var lokað í gær. Hann hafnaði síðan ofan á stærra snjóflóði sem hafði þverað veginn rétt áður. „Skyndilega finn ég fyrir miklum þrýstingi á hægri hlið ökutækisins og mér er ýtt til hliðar í átt að hafinu. Það býst auðvitað enginn við þessu. Eftir það missti ég stjórn á bílnum en reyndi að halda mér á veginum. Þá hafnaði ég ofan á öðru snjóflóði. Ég veit ekki hvort snjórinn hafi verið á veginum fyrir eða hvort snjóflóðið hafi fallið einmitt á þessum tíma. Ég vissi ekkert hvað var að gerast, hvorki hvað sneri upp né niður.“ Davíð keyrir reglulega um þessar slóðir þar sem hann vinnur við að rannsaka fuglalíf og seli á svæðinu en hann vinnur jafnframt sem sundlaugarvörður á Súðavík þar sem hann býr. Hann hefur þó aldrei óttast um líf sitt líkt og í gær „Ef þú ferð aðeins til vinstri endarðu á grjótinu eða ofan í sjó. Það er ekki mikið svigrúm þarna til að halda sér öruggum ef eitthvað kemur upp á. Þú sérð meira að segja ekki hvar vegurinn er í þessum aðstæðum. Í augnablikinu leið mér ágætlega vegna adrenalíns og spennu. Ég var skelfingu lostinn yfir því að annar bíll gæti keyrt á minn, því ég var ekki viss um að ég væri nógu sýnilegur. En ég áttaði mig fyrst á þessu þegar ég kom heim,“ segir Davíð sem tekur fram að lukkulega hafi hann getað haft samband við lögregluna og stuttu síðar gat Vegagerðin og björgunarsveitin hjálpað honum að komast leiðar sinnar. „Björgunarsveitin í Súðavík kom fljótt á staðinn og tókst að draga bílinn minn út og hreinsa veginn. Hins vegar voru margir bílar þegar að bíða eftir að keyra til Ísafjarðar. Hvað hefði gerst með þessa röð bíla ef fleiri snjóflóð hefðu fallið? Ég hef aldrei verið svona nálægt því að sjá ljósagöng, en ég myndi miklu frekar vilja sjá göng á milli Súðavíkur og Ísafjarðar,“ segir hann í Facebook-færslu um atvikið. Nóg um að vera hjá björgunarsveitum Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir að nóg hafi verið um verkefni hjá þeim í gær og í morgun. Opna þurfti fjöldahjálparstöð í Reykjaskóla norðan við Holtavörðuheiði í gær þar sem fjölmargir bílar festust. „Það var ansi mikill hvellur á Holtavörðuheiðinni þar sem 24 ferðalangar voru fluttir norður af heiðinni, einn suður af. Þessir 24 fóru í Reykjaskóla þar sem tekið var á móti þeim með kostum og kynjum og uppbúin rúm biðu þeirra.“ Veður Færð á vegum Húnaþing vestra Björgunarsveitir Mest lesið Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Innlent Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Erlent Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Innlent Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Innlent Bandarísk herflugvél fórst í Írak Erlent Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Innlent Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Innlent Davíð Oddsson borinn til grafar í dag Innlent Svíar stöðvuðu annað skuggaskip Erlent Íslendingar skipi sér í hóp með öfgaríkjum Innlent Fleiri fréttir „Áttaði mig fyrst á þessu þegar ég kom heim“ Aðstoða blauta og kalda gönguskíðamenn á Hofsjökli Óveðrinu slotað og ASÍ með áhyggjur af bensínverðinu Fimm fólksbílar og flutningabíll fastir á Holtavörðuheiði Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Listi Framsóknar í Kópavogi kynntur og Orri áfram oddviti Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Davíð Oddsson borinn til grafar í dag Rændi verslun vopnaður hníf Rannsaka hvernig tíðir og meðganga geta haft áhrif á Parkinson í konum Sporðamælingar í sjálfboðavinnu í 40 ár: Brasið alltaf dálítið eftirsóknarvert Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Áætla að 188 frelsissviptir útlendingar hefðu verið vistaðir í nýja úrræðinu Sigríður Ingibjörg ráðin nýr framkvæmdastjóri BSRB Á annan tug ferðalanga fastir á Holtavörðuheiði Íslendingar skipi sér í hóp með öfgaríkjum Umdeild málsókn, sviptingar í fjölmiðlum og verðhækkanir Þó nokkur snjóflóð fallið og loka Flateyrarvegi í kvöld Fjögurra vikna gæsluvarðhald eftir hópárás Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Sýkna Landsbankann af kröfum Quang Le Kristinn ekki bænheyrður Landsréttur tók ekki heldur mark á lygilegri frásögn Fimm ár fyrir stangir fullar af amfetamíni Mátti kalla fjárfesta „nútíma þrælahaldara“ Umsókn Miðflokksins í klúbb evrópska íhaldsmanna ekki svarað Ríkið sýknað vegna dauða ungrar konu í átökum við lögreglu Samtal hafið um Ísafjarðarflug Ferðamenn valdi fleiri slysum en ölvaðir eða ungir ökumenn Sjá meira