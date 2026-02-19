Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. febrúar 2026 21:29 Viktor Karl Einarsson tryggði Blikum fyrsta sigurinn í Lengjubikarnum í ár. Vísir/Hulda Margrét Víkingar og Blikar fögnuðu bæði 1-0 sigrum í Lengjubikar karla í fótbolta í kvöld. Bæði liðin þurftu að bíða lengi eftir sigurmarkinu. Sveinn Gísli Þorkelsson tryggði Víkingum 1-0 sigur á KR með marki á 74. mínútu. Viktor Karl Einarsson tryggði Blikum 1-0 sigur á FH með marki á 78. mínútu. Þetta var fyrsti sigur Blika í Lengjubikarnum en liðið tapaði tveimur fyrstu leikjum sínum. Þetta var líka fyrsta tap FH sem náði í fjögur stig í fyrstu tveimur leikjunum. Víkingar náðu KR að stigum með þessum sigri en þetta var fyrsta tap KR-inga í Lengjubikarnum í ár. Lengjubikar karla Breiðablik Víkingur Reykjavík KR FH Mest lesið Drukkin í útsendingu og baðst afsökunar Sport Ísraelskir Ólympíuforkólfar vilja banna sjónvarpslýsanda Sport Uppgjör: Haukar - FH 25-32| Haukar létu valta yfir sig á heimavelli Handbolti Uppgjörið: Njarðvík-KR 92-105 | Skutu Njarðvíkinga í kaf Körfubolti Þolinmæðin á þrotum: „Gerist aldrei neitt“ Sport „Day of fun“ fól ekki í sér áfengi hjá Jóni Erik Sport Sagðar hafa hætt saman en mætast í úrslitaleik í kvöld Sport „Ef við viljum fá Haaland verðum við að fá Messi aftur“ Fótbolti „Prestianni-lögin“ gætu orðið hluti af fótboltanum Fótbolti Skíðasambandinu fannst Halldór of slæm fyrirmynd Sport Fleiri fréttir Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“ Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Sverrir frá Eyjum til FH „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið FH hafði betur gegn Stjörnunni Breiðablik kaupir Ívar af KA Blikar að landa Ívari KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Sjá meira