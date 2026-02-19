Íslenski boltinn

Víkingur og Breiða­blik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Viktor Karl Einarsson tryggði Blikum fyrsta sigurinn í Lengjubikarnum í ár.
Vísir/Hulda Margrét

Víkingar og Blikar fögnuðu bæði 1-0 sigrum í Lengjubikar karla í fótbolta í kvöld. Bæði liðin þurftu að bíða lengi eftir sigurmarkinu.

Sveinn Gísli Þorkelsson tryggði Víkingum 1-0 sigur á KR með marki á 74. mínútu.

Viktor Karl Einarsson tryggði Blikum 1-0 sigur á FH með marki á 78. mínútu.

Þetta var fyrsti sigur Blika í Lengjubikarnum en liðið tapaði tveimur fyrstu leikjum sínum. Þetta var líka fyrsta tap FH sem náði í fjögur stig í fyrstu tveimur leikjunum.

Víkingar náðu KR að stigum með þessum sigri en þetta var fyrsta tap KR-inga í Lengjubikarnum í ár.

