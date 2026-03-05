Íslenski boltinn

Kani í mark Víkinga

Valur Páll Eiríksson skrifar
Grace McClellan mun verja mark Víkings í sumar.
Víkingur hefur samið við bandaríska markvörðinn Grace McClellan um að standa milli stanga liðsins í Bestu deild kvenna í fótbolta í sumar.

Víkingar greina frá skiptunum á samfélagsmiðlum félagsins. McClellan verður aðalmarkvörður liðsins í sumar en þær Eva Ýr Helgadóttir og Sigurborg K. Sveinbjörnsdóttir skiptu með sér leikjum liðsins síðasta sumar.

Eva Ýr skipti til Breiðabliks í vetur en er hætt í fótbolta í bili.

Hin 25 ára gamla McClellan lék síðast með FC KTP í Finnlandi en hún var valin markvörður tímabilsins þar í landi.

Það var fyrsta ár hennar í atvinnumennsku eftir að hafa leikið með Texas A&M og Keiser í bandaríska háskólaboltanum.

