Kani í mark Víkinga

Víkingur hefur samið við bandaríska markvörðinn Grace McClellan um að standa milli stanga liðsins í Bestu deild kvenna í fótbolta í sumar.
Víkingar greina frá skiptunum á samfélagsmiðlum félagsins. McClellan verður aðalmarkvörður liðsins í sumar en þær Eva Ýr Helgadóttir og Sigurborg K. Sveinbjörnsdóttir skiptu með sér leikjum liðsins síðasta sumar.
Eva Ýr skipti til Breiðabliks í vetur en er hætt í fótbolta í bili.
Hin 25 ára gamla McClellan lék síðast með FC KTP í Finnlandi en hún var valin markvörður tímabilsins þar í landi.
Það var fyrsta ár hennar í atvinnumennsku eftir að hafa leikið með Texas A&M og Keiser í bandaríska háskólaboltanum.
