Íslenski boltinn

FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik FH á síðasta tímabili í Bestu deildinni
FH laut í lægra haldi gegn Leikni Reykjavík, 2-1, þegar að liðin mættust í lokaleikjum sínum í Lengjubikarnum í fótbolta í kvöld.

Leikurinn fór fram á Domusnovavellinum í Breiðholti en þetta var fyrsti leikur FH eftir að liðið neitaði að mæta til leiks í seinni hálfleik gegn Fylki í sama móti á dögunum. 

Í samtali við Vísi degi eftir þann leik greindi Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH frá því að hann óttaðist um öryggi leimanna sinna á snævi þöktu gervigrasi í Árbæ og ákvað því að hætta leik í hálfleik. 

Leikur kvöldsins var kláraður og það voru heimamenn í Leikni sem komust yfir. Axel Freyr Harðarson skoraði fyrsta mark leiksins á tólftu mínútu.

Þannig stóðu leikar allt þar til í uppbótartíma fyrri hálfleiks þegar að Gils Gíslason jafnaði metin fyrir FH, 1-1. 

Þegar komið var fram á 77.mínútu kom Jóhann Kanfory Tjörvason Leikni yfir á nýjan leik, 2-1, og þar við sat.  

Flottur sigur Leiknis Reykjavíkur sem endar með sex stig í riðli fjögur og á ekki möguleika á að komast áfram í næsta hluta keppninnar. FH endar með fjögur stig úr fimm leikjum og fer heldur ekki áfram. 

Lengjubikar karla FH Leiknir Reykjavík

