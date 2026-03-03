FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Aron Guðmundsson skrifar 3. mars 2026 21:01 Frá leik FH á síðasta tímabili í Bestu deildinni vísir/Ernir FH laut í lægra haldi gegn Leikni Reykjavík, 2-1, þegar að liðin mættust í lokaleikjum sínum í Lengjubikarnum í fótbolta í kvöld. Leikurinn fór fram á Domusnovavellinum í Breiðholti en þetta var fyrsti leikur FH eftir að liðið neitaði að mæta til leiks í seinni hálfleik gegn Fylki í sama móti á dögunum. Í samtali við Vísi degi eftir þann leik greindi Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH frá því að hann óttaðist um öryggi leimanna sinna á snævi þöktu gervigrasi í Árbæ og ákvað því að hætta leik í hálfleik. Leikur kvöldsins var kláraður og það voru heimamenn í Leikni sem komust yfir. Axel Freyr Harðarson skoraði fyrsta mark leiksins á tólftu mínútu. Þannig stóðu leikar allt þar til í uppbótartíma fyrri hálfleiks þegar að Gils Gíslason jafnaði metin fyrir FH, 1-1. Þegar komið var fram á 77.mínútu kom Jóhann Kanfory Tjörvason Leikni yfir á nýjan leik, 2-1, og þar við sat. Flottur sigur Leiknis Reykjavíkur sem endar með sex stig í riðli fjögur og á ekki möguleika á að komast áfram í næsta hluta keppninnar. FH endar með fjögur stig úr fimm leikjum og fer heldur ekki áfram. Lengjubikar karla FH Leiknir Reykjavík Mest lesið Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Enski boltinn Tapaði hlaupinu af því að forystubíllinn lét hana hlaupa kolranga leið Sport „Ég held ég sé komin með nóg af karlmönnum í bili“ Sport Uppgjörið: Spánn - Ísland 3-0 | Spænska liðið sýndi mátt sinn og megin á köflum Fótbolti Gakpo leit upp til Alberts Enski boltinn Vildi vinna fyrir dóttur sína en klúðraði því algjörlega Golf Segir Almari og félögum sýnd hræðileg vanvirðing Körfubolti Hamilton skýtur fast á andstæðinga sína Formúla 1 Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ Fótbolti Í gervi nautabana fyrir eina sigurinn á Spáni Fótbolti Fleiri fréttir Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Sjá meira