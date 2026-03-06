Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi

Það vantaði ekki mörkin í leik Breiðabliks og Víkings í kvöld í Lengjubikar kvenna í fótbolta. Víkingar komust yfir í leiknum en töpuðu 7-3.
Freyja Stefánsdóttir kom Víkingi yfir á 11. mínútu en Blikar komust yfir fyrir hálfleik, með mörkum frá Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur og Barbáru Sól Gísladóttur.
Hrafnhildur Ása bætti svo við sínu öðru marki en Katelyn Duong skoraði svo sjálfsmark á 54. mínútu og aftur var munurinn eitt mark.
Blikar voru hins vegar mun sterkari eftir þetta og skoraði Líf Joostdóttir van Bemmel tvö mörk, Agla María Albertsdóttir eitt og Sunna Rún Sigurðardóttir eitt, en Arna Ísold Stefánsdóttir þriðja mark Víkings.
Breiðablik hafði tapað 2-1 gegn Val í fyrsta leik sínum í keppninni og er því með þrjú stig eftir tvo leiki. Víkingar eru hins vegar með sex stig eftir að hafa unnið fyrstu tvo leiki sína.