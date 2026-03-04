Íslenski boltinn

Ejub látinn fara af fjár­hags­legum á­stæðum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ejub Purisevic var áður þjálfari Víkings Ó. í meistaraflokki en hefur þjálfað yngri flokka FH síðustu þrjá ár. Þess á milli þjálfaði hann yngri flokka Stjörnunnar.
Ejub Purisevic hefur verið látinn fara úr starfi afreksstjóra knattspyrnudeildar FH. Ástæðan fyrir því er fjárhagsleg endurskipulagning innan deildarinnar.

Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH, greindi frá þessu í samtali við Vísi.

„Það er bara þess vegna sem þetta er, fjárhagsleg endurskipulagning hjá deildinni“ sagði Davíð.

Eruð þið þá að leita að einhverjum ódýrari kosti í þetta starf?

„Nei, nei. Við munum bara leysa það innanhús. Það er ákveðin endurskipulagning í gangi og þetta er bara eitt skref í henni, svo bara höldum við áfram.“

Davíð sagði að starfið sem Ejub hefur sinnt eigi eftir að dreifast á aðra aðila innan knattspyrnudeildarinnar, aðallega þá þjálfarana sem eru þegar til staðar í yngri flokkunum en hann muni sjálfur einnig bera einhvern þunga.

Ejub hefur verið orðaður við lausa þjálfarastöðu hjá u21 árs landsliði karla í fótbolta og bjuggust einhverjir við því að það væri ástæða starfslokanna. 

Ejub sagði hins vegar í samtali við Vísi að næstu skref hjá honum væru óráðin. Hann væri ekki að ganga inn í u21 starfið á næstu dögum. 

Tilkynningu FH má sjá hér fyrir neðan.

Besta deild karla FH

