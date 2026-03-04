Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. mars 2026 14:41 Ejub Purisevic var áður þjálfari Víkings Ó. í meistaraflokki en hefur þjálfað yngri flokka FH síðustu þrjá ár. Þess á milli þjálfaði hann yngri flokka Stjörnunnar. vísir/vilhelm Ejub Purisevic hefur verið látinn fara úr starfi afreksstjóra knattspyrnudeildar FH. Ástæðan fyrir því er fjárhagsleg endurskipulagning innan deildarinnar. Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH, greindi frá þessu í samtali við Vísi. „Það er bara þess vegna sem þetta er, fjárhagsleg endurskipulagning hjá deildinni“ sagði Davíð. Eruð þið þá að leita að einhverjum ódýrari kosti í þetta starf? „Nei, nei. Við munum bara leysa það innanhús. Það er ákveðin endurskipulagning í gangi og þetta er bara eitt skref í henni, svo bara höldum við áfram.“ Davíð sagði að starfið sem Ejub hefur sinnt eigi eftir að dreifast á aðra aðila innan knattspyrnudeildarinnar, aðallega þá þjálfarana sem eru þegar til staðar í yngri flokkunum en hann muni sjálfur einnig bera einhvern þunga. Ejub hefur verið orðaður við lausa þjálfarastöðu hjá u21 árs landsliði karla í fótbolta og bjuggust einhverjir við því að það væri ástæða starfslokanna. Ejub sagði hins vegar í samtali við Vísi að næstu skref hjá honum væru óráðin. Hann væri ekki að ganga inn í u21 starfið á næstu dögum. Tilkynningu FH má sjá hér fyrir neðan. Besta deild karla FH Mest lesið Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Enski boltinn Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Enski boltinn Keppir á Steraleikunum en ætlar líka á næstu Ólympíuleika Sport Vilja lífstíðarbann fyrir þjálfara sem tók upp kvenkyns leikmenn í laumi Fótbolti Saga Elvars er ótrúleg Sport Trump: „Mér er alveg sama hvort Íran tekur þátt í HM“ Fótbolti Þorsteinn Leó með sigurmark á lokasekúndunum Handbolti Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Enski boltinn Gullit er hættur að horfa á fótbolta Enski boltinn Liverpool setti afar svekkjandi met Enski boltinn Fleiri fréttir Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Sjá meira