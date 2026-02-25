Víkingur er Reykjavíkurmeistari karla í fótbolta eftir 3-1 sigur á Þrótti í kvöld í úrslitaleik í Víkinni.
Víkingar tryggðu sér titilinn með því að skora tvö mörk í blálokin eftir að Þróttarar misstu Brynjar Gaut Harðarson af velli með rautt spjald.
Davíð Helgi Aronsson kom Víkingum í 1-0 tveimur mínútum fyrir hálfleik eftir frábæra stoðsendingu frá Ármanni Inga Finnbogaasyni og þannig var staðan þar til að Aron Snær Ingason jafnaði metin á 83. mínútu.
Brynjar Gautur fékk síðan rauða spjaldið á 88. mínútu og Víkingar nýttu sér það.
Stígur Diljan Þórðarson skoraði fyrsta markið á 90. mínútu og Atli Jónasson innsiglaði sigurinn á annarri mínútu í uppbótartíma.
Víkingar voru án margra lykilmanna í kvöld en tókst samt að landa Reykjavíkurmeistaratitlinum í annað sinn á síðustu þremur árum og í sjöunda sinn í sögu félagsins.
Fimm Víkingar eru uppteknir með íslenska A-landsliðinu í Mexíkó eða þeir Gylfi Þór Sigurðsson, Daníel Hafsteinsson, Karl Friðleifur Gunnarsson, Óskar Borgþórsson og Helgi Guðjónsson. Aron Elís Þrándarson og Valdimar Þór Ingimundarson voru einnig í landsliðshópnum en drógu sig úr hópnum vegna meiðsla.