Tvö mörk í blá­lokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Víkingar eru búnir að vinna fyrsta titil sinn á árinu 2026.
Víkingur er Reykjavíkurmeistari karla í fótbolta eftir 3-1 sigur á Þrótti í kvöld í úrslitaleik í Víkinni.

Víkingar tryggðu sér titilinn með því að skora tvö mörk í blálokin eftir að Þróttarar misstu Brynjar Gaut Harðarson af velli með rautt spjald.

Davíð Helgi Aronsson kom Víkingum í 1-0 tveimur mínútum fyrir hálfleik eftir frábæra stoðsendingu frá Ármanni Inga Finnbogaasyni og þannig var staðan þar til að Aron Snær Ingason jafnaði metin á 83. mínútu.

Brynjar Gautur fékk síðan rauða spjaldið á 88. mínútu og Víkingar nýttu sér það.

Stígur Diljan Þórðarson skoraði fyrsta markið á 90. mínútu og Atli Jónasson innsiglaði sigurinn á annarri mínútu í uppbótartíma.

Víkingar voru án margra lykilmanna í kvöld en tókst samt að landa Reykjavíkurmeistaratitlinum í annað sinn á síðustu þremur árum og í sjöunda sinn í sögu félagsins.

Fimm Víkingar eru uppteknir með íslenska A-landsliðinu í Mexíkó eða þeir Gylfi Þór Sigurðsson, Daníel Hafsteinsson, Karl Friðleifur Gunnarsson, Óskar Borgþórsson og Helgi Guðjónsson. Aron Elís Þrándarson og Valdimar Þór Ingimundarson voru einnig í landsliðshópnum en drógu sig úr hópnum vegna meiðsla.

