Sýn hlaut fjölmiðlaverðlaun Knattspyrnusambands Íslands árið 2025 fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi.
Höfundar þáttanna eru Baldur Sigurðsson, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður í fótbolta og Ólafur Þór Chelbat. Í þáttunum fékk Baldur innsýn í aðstöðu félaga í Bestu deildinni og talaði hann við þjálfara og valda leikmenn. Þriðja þáttaröð fór í loftið fyrir síðasta tímabil í Bestu deildinni en þættina má nálgast á Sýn+.
KSÍ veitti fleiri viðurkenningar. Til að mynda hlaut Þróttur Vogum sjálfbærniverðlaun KSÍ en í nágrannaslag Þróttar og Víðis Garði í 2. deild karla fengu eldri borgarar úr Vogum það hlutverk að leiða leikmenn inn á völlinn fyrir leik, líkt og yngri iðkendur gera jafnan.
„Verkefnið var einfalt í framkvæmd en afar áhrifaríkt...frábært dæmi um mannlegt, skapandi og samfélagslegt grasrótarstarf,“ segir í tilkynningu KSÍ.
KFR hlaut jafnréttisverðlaun KSÍ og var Þróttur Reykjavík valið fyrirmyndarfélag í dómaramálum. Í sama flokki hlaut Fjölnir hvatningarverðlaun í dómaramálum.
Framhaldsbolti FH var svo valið grasrótarverkefni ársins. Í framhaldsboltanum koma saman drengir á framhaldsskólaaldri og spila fótbolta. Markmið boltans er að strákar komi saman og spili fótbolta óháð getu og fyrri reynslu. Atli Guðnason, goðsögn úr sögu efstu deildar er umsjónarmaður Framhaldsboltans.
Valdimar Smári Gunnarssno, verkefnastjóri Allir með verkefnisins var valinn grasrótarpersóna ársins en markmið verkefnisins er að fjölga tækifærum fatlaðra til íþróttaiðkunar. Mælanlegur árangur er að sjást með tilkomu verkefnisins eins og fjallað var um í Sportpakkanum á Sýn á dögunum.
Þá hluti kvennalið Breiðabliks og karlalið Fram Drago stytturnar sem veittar eru prúðustu liðum í efstu deildum karla og kvenna á grundvellri gulra og rauðra spjalda.