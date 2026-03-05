Íslenski boltinn

Fram fær há­vaxna Hver­gerðinginn

Sindri Sverrisson skrifar
Atli Þór Jónasson er mættur í Úlfarsárdalinn.
Atli Þór Jónasson er mættur í Úlfarsárdalinn. Fram

Atli Þór Jónasson er mættur til Fram að láni frá Íslandsmeisturum Víkings en þetta tilkynntu Framarar í kvöld.

Þessi rúmlega tveggja metra hái framherji, sem fæddur er 2002, gekk í raðir Víkinga frá HK fyrir rúmu ári og kom við sögu í ellefu deildarleikjum með Víkingi í fyrra, og skoraði eitt mark.

Hann er uppalinn hjá Hamri í Hveragerði en lék fyrst í Bestu deildinni með HK árin 2023 og 2024.

Samtals hefur Atli leikið 102 leiki í meistaraflokki og skorað í þeim 35 mörk.

Besta deild karla Fram Víkingur Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið