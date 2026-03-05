Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Sindri Sverrisson skrifar 5. mars 2026 22:29 Atli Þór Jónasson er mættur í Úlfarsárdalinn. Fram Atli Þór Jónasson er mættur til Fram að láni frá Íslandsmeisturum Víkings en þetta tilkynntu Framarar í kvöld. Þessi rúmlega tveggja metra hái framherji, sem fæddur er 2002, gekk í raðir Víkinga frá HK fyrir rúmu ári og kom við sögu í ellefu deildarleikjum með Víkingi í fyrra, og skoraði eitt mark. Hann er uppalinn hjá Hamri í Hveragerði en lék fyrst í Bestu deildinni með HK árin 2023 og 2024. Samtals hefur Atli leikið 102 leiki í meistaraflokki og skorað í þeim 35 mörk. Besta deild karla Fram Víkingur Reykjavík Mest lesið Lyftuklaufinn útskrifaður af sjúkrahúsi og segir kraftaverk að hann geti gengið Golf Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Enski boltinn Finnst það sárt að mæta ekki skilningi eftir barnsburð Sport „Ekki svo að við séum að setja stein í götu hennar af því hún eignaðist barn“ Sport Uppgjörið: Valur - Fram 27-35 | Meistararnir fóru illa með toppliðið Handbolti Landsleikirnir við Svía ekki í Laugardalshöll Handbolti Sturla hefur átt erfitt með að borða og sofa Sport Hræddur um að hljóta varanlegan taugaskaða við að aka Formúlu 1 bíl Formúla 1 „Eruð þið tilbúin í blóð, svita og tár?“ Körfubolti „Þeir geta klárað þetta án mín“ Körfubolti Fleiri fréttir Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Kani í mark Víkinga „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Sjá meira