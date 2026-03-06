Íslenski boltinn

Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Markús Páll Ellertsson er að ganga til liðs við ÍA.
Markús Páll Ellertsson er mættur í æfingaferð ÍA á Tenerife og verður kynntur sem nýr leikmaður félagsins síðar í dag. Hann kemur til Skagamanna frá ítalska félaginu Triestina.

Ingimar Elí Hlynsson framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar ÍA staðfesti tíðindin við Vísi.

Markús Páll er tvítugur sóknarmaður. Uppalinn hjá Fram eins og bróðir sinn, landsliðsmaðurinn Mikael Egill Ellertsson sem spilar með Genoa á Ítalíu.

Markús lék sína fyrstu leiki í meistaraflokki með Fram í Bestu deildinni árið 2024 áður en hann fór til Ítalíu. Hann hefur aðeins spilað samanlagt 26 mínútur í 4 leikjum á tímabilinu með Triestina í Serie C deild Ítalíu.

Skagamenn hafa sótt marga öfluga leikmenn á undirbúningstímabilinu og ætla sér stóra hluti í Bestu deildinni í sumar. Í þeim hópi má nefna Gísla Eyjólfsson, Guðmund Þórarinsson, Böðvar Böðvarsson.

Áhugavert verður að sjá hvort Markús spili sinn fyrsta leik á sunnudaginn, þegar ÍA og KR mætast í æfingaleik á Tenerife. Bæði félög eru þar í æfingaferð þessa dagana.

Fréttin var uppfærð eftir að formleg tilkynning barst frá ÍA. Hana má sjá hér fyrir neðan. 

