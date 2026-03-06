Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina Ágúst Orri Arnarson skrifar 6. mars 2026 13:15 Markús Páll Ellertsson er að ganga til liðs við ÍA. Markús Páll Ellertsson er mættur í æfingaferð ÍA á Tenerife og verður kynntur sem nýr leikmaður félagsins síðar í dag. Hann kemur til Skagamanna frá ítalska félaginu Triestina. Ingimar Elí Hlynsson framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar ÍA staðfesti tíðindin við Vísi. Markús Páll er tvítugur sóknarmaður. Uppalinn hjá Fram eins og bróðir sinn, landsliðsmaðurinn Mikael Egill Ellertsson sem spilar með Genoa á Ítalíu. Markús lék sína fyrstu leiki í meistaraflokki með Fram í Bestu deildinni árið 2024 áður en hann fór til Ítalíu. Hann hefur aðeins spilað samanlagt 26 mínútur í 4 leikjum á tímabilinu með Triestina í Serie C deild Ítalíu. Skagamenn hafa sótt marga öfluga leikmenn á undirbúningstímabilinu og ætla sér stóra hluti í Bestu deildinni í sumar. Í þeim hópi má nefna Gísla Eyjólfsson, Guðmund Þórarinsson, Böðvar Böðvarsson. Áhugavert verður að sjá hvort Markús spili sinn fyrsta leik á sunnudaginn, þegar ÍA og KR mætast í æfingaleik á Tenerife. Bæði félög eru þar í æfingaferð þessa dagana. Fréttin var uppfærð eftir að formleg tilkynning barst frá ÍA. Hana má sjá hér fyrir neðan. Besta deild karla ÍA KR Ítalski boltinn Mest lesið Dómari sleginn niður í kvennaleik Körfubolti Fastur í Ísrael og leitar skjóls í neðanjarðarbyrgjum Handbolti Messi eyddi kvöldinu með Trump Fótbolti „Hugsaði hvernig ég gæti réttlætt þennan lífstíl fyrir mér áfram“ Sport Elvar en ekki Friðriksson Körfubolti „Láttu í þér heyra, Orri!“ Fótbolti Hleypur kílómetra hring hundrað sinnum og stefnir á stigamet Sport Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina Íslenski boltinn Óþægileg heimkoma af ÓL: Sátu fyrir henni og eltu upp að bílnum Sport Margfaldur heimsmeistari til landsins Sport Fleiri fréttir Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Kani í mark Víkinga „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Sjá meira