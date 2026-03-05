Íslenski boltinn

„Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Jóhannes Kristinn Bjarnason er spenntur fyrir samkeppninni hjá Víkingi.
Jóhannes Kristinn Bjarnason hafnaði tilboðum frá öðrum félögum til að ganga til liðs við Víking, þar sem hann stefnir á að verða Íslandsmeistari.

Jóhannes samdi við Víking í nokkuð óvæntri heimkomu. Aðeins sjö mánuðir eru liðnir síðan hann fór út í atvinnumennsku til Danmerkur, en í annað sinn er hann snúinn aftur heim til Íslands.

„Þetta gekk alveg nógu vel [úti í Danmörku] en ég er bara ógeðslega ánægður að vera kominn hérna í Víking. Spenntur að keyra á þetta með Víkingi, það eru mjög spennandi hlutir að gerast hérna. Verkefnið er spennandi og það heillaði mig mikið að koma hingað, spila og vinna titla, vonandi spila í Evrópu.“

Þetta er í annað sinn sem þú ferð út en kemur aftur heim, er stefnan þá að fara aftur út?

„Já það var náttúrulega mjög gaman en fókusinn minn er bara á Víkingi núna. En ef það kemur eitthvað sem mér finnst vera rétt og spennandi þá er ég alltaf tilbúinn að láta reyna á það.“

Margir bjuggust þó við því að sjá Jóhannes snúa aftur til uppeldisfélagsins KR, þar sem hann spilaði á síðasta tímabili. Nú eða kjósa að spila undir stjórn frænda síns og nafna, Jóhannes Karls Guðjónssonar, hjá FH.

„Ég talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi. Engin spurning.“

Áhugavert verður svo að sjá hvar Jóhannes mun smella inn í ógnarsterkt Víkingsliðið. Þar er enginn skortur á miðjumönnum en Jóhannes getur vissulega leyst aðrar stöður líka.

„Ég hef ekki talað mikið um stöður við hann [Sölva Geir Ottesen þjálfara liðsins] en ég er spenntur að koma hingað og þeir spenntir að fá mig. Svo er ég bara tilbúinn að spila allar stöður sem þeir vilja að ég spili.“

Fjallað var um félagaskipti Jóhannes Kristins í Sportpakka Sýnar í gærkvöldi. Innslagið má sjá í spilaranum að ofan. 

