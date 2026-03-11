Íslenski boltinn

Sjáðu fimmu Atla Sigur­jóns á móti Val í gær

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Atli Sigurjónsson er búinn að skora sjö af fjórtán mörkum Þórsliðsins í Lengjubikarnum.
Gamli KR-ingurinn og núverandi Þórsari, Atli Sigurjónsson, fór afar illa með Valsmenn í Lengjubikarnum í Boganum á Akureyri í gærkvöldi.

Þórsarar, sem eru nýliðar í Bestu deildinni í sumar, unnu 5-1 sigur á Val og skoraði Atli öll fimm mörkin.

Þórsarar eru nýkomnir heim úr æfingarferð á Spáni og sú ferð fór greinilega afar vel í norðanmenn. Þórsliðið er taplaust á toppi riðilsins með tíu stig í húsi af tólf mögulegum og markatöluna 14-3. Atli er kominn með sjö af þessum fjórtán mörkum eða helming marka liðsins.

Kristján Oddur Kristjánsson hafði komið Val yfir með skallamarki á 15. mínútu leiksins en þá var komið að þætti Atla.

Atli jafnaði metin á 28. mínútu þegar hann var á undan Stefáni Þór Ágústssyni, markverði Vals, í boltann.

Atli kom síðan Þór yfir tveimur mínútum fyrir hálfleik þegar hann komst inn í sendingu varnarmanns Vals og lyfti honum yfir Stefán í markinu langt fyrir utan teig.

Atli skoraði síðan þrjú mörk í seinni hálfleiknum, fyrst með skoti úr teig eftir laglega sókn á 64. mínútu og svo á 67. mínútu með skoti fyrir utan teig. Hann skoraði síðan fimmta markið á 79. mínútu af mjög stuttu færi á fjærstönginni eftir fyrirgjöf.

Hér fyrir neðan má sjá þessi fimm mörk Atla en Livey var með leikinn í beinni hjá sér og klipptu saman það helsta úr leiknum.

Besta deild karla Þór Akureyri Valur

