Gamli KR-ingurinn og núverandi Þórsari, Atli Sigurjónsson, fór afar illa með Valsmenn í Lengjubikarnum í Boganum á Akureyri í gærkvöldi.
Þórsarar, sem eru nýliðar í Bestu deildinni í sumar, unnu 5-1 sigur á Val og skoraði Atli öll fimm mörkin.
Þórsarar eru nýkomnir heim úr æfingarferð á Spáni og sú ferð fór greinilega afar vel í norðanmenn. Þórsliðið er taplaust á toppi riðilsins með tíu stig í húsi af tólf mögulegum og markatöluna 14-3. Atli er kominn með sjö af þessum fjórtán mörkum eða helming marka liðsins.
Kristján Oddur Kristjánsson hafði komið Val yfir með skallamarki á 15. mínútu leiksins en þá var komið að þætti Atla.
Atli jafnaði metin á 28. mínútu þegar hann var á undan Stefáni Þór Ágústssyni, markverði Vals, í boltann.
Þórsarar tóku á móti Val í kvöld í hreinum úrslitaleik um efsta sæti Riðils 2 í A deild Lengjubikars karla. Atli Sigurjónsson hélt veislu og honum var einum boðið. 5 mörk. Takk! pic.twitter.com/Oo1lZFkutO— Livey (@liveyevents) March 10, 2026
Atli kom síðan Þór yfir tveimur mínútum fyrir hálfleik þegar hann komst inn í sendingu varnarmanns Vals og lyfti honum yfir Stefán í markinu langt fyrir utan teig.
Atli skoraði síðan þrjú mörk í seinni hálfleiknum, fyrst með skoti úr teig eftir laglega sókn á 64. mínútu og svo á 67. mínútu með skoti fyrir utan teig. Hann skoraði síðan fimmta markið á 79. mínútu af mjög stuttu færi á fjærstönginni eftir fyrirgjöf.
Hér fyrir neðan má sjá þessi fimm mörk Atla en Livey var með leikinn í beinni hjá sér og klipptu saman það helsta úr leiknum.
