Ægir Jarl Jónasson er á heimleið frá AB í Danmörku og mun ganga til liðs við Fram í Bestu deild karla í fótbolta. Óvíst er þó hvort hann sé á leiðinni hingað til lands á næstu vikum eða síðar í sumar.
Fótbolti.net greindi fyrst frá tíðindunum og Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, staðfesti.
Ægir er 27 ára gamall sóknarsinnaður miðjumaður sem fór út í atvinnumennsku sumarið 2024. Hann spilaði undir stjórn Rúnars hjá KR frá 2019-23 og varð Íslandsmeistari á sínu fyrsta tímabili hjá félaginu.
Nú liggja leiðir þeirra aftur saman í Úlfarsárdalnum.
„Eina spurningin er hvenær hann kemur í Fram. Samningurinn tekur gildi um leið og hann losnar frá AB. Það er þeirra að taka ákvörðun um það hvort að þeir ætli að spila honum núna, þegar mótið í Danmörku hefst um miðjan mars, eða að leyfa honum að koma heim. Ef þeir ætla að nota hann og hann verður þeirra leikmaður út samninginn þá kemur hann ekki fyrr en í glugganum í júlí,“ segir Rúnar í samtali við Fótbolta.net.