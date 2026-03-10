Atli Sigurjónsson skoraði öll fimm mörk Þórs Akureyri sem fór illa með Val þegar að liðin mættust í Boganum á Akureyri í Lengjubikar karla í fótbolta í kvöld. Lokatölur 5-1 sigur Þórs Akureyri.
Umræddur leikur hafði verið mikið á milli tannanna á fólki en Valsarar mættu ekki til leiks með sinn sterkasta hóps, sama hver ástæðan þar kann að vera en það voru piltarnir af Hlíðarenda sem komust yfir í leiknum.
Kristján Oddur Kristjánsson skoraði fyrsta mark leiksins á 15.mínútu og gestirnir komnir einu marki yfir.
Atli Sigurjónsson jafnaði metin fyrir Þór Akureyri á 28.mínútu og segja má að hann hafi í kjölfarið tekið yfir leikinn.
Atli, sem gekk aftur í raðir uppeldisfélagsins og kom frá KR eftir síðasta tímabil skoraði nefnilegast næstu fjögur mörk leiksins, tryggði Þór Akureyri 5-1 sigur og sæti í undanúrslitum Lengjubikarsins.
Þórsarar enda á toppi riðils tvö með tíu stig. Liðið vann þrjá leiki í riðlinum og eitt jafntefli, fer taplaust í undanúrslitin.
Valsmenn enda hins vegar í 3.sæti riðilsins með sex stig, tvo sigra og tvö töp.