80. ársþing Knattspyrnusambands Íslands fer fram á morgun, laugardaginn 28. febrúar, en að þessu sinni fer þingið fram á Hótel Valaskjálf á Egilsstöðum.
Á ársþingssíðunni á vef KSÍ má sjá að aðeins þrjár tillögur liggja fyrir þinginu.
Þar er tillaga til lagabreytinga um aðild að KSÍ frá stjórn KSÍ og tillaga til lagabreytinga um Samninga- og félagsskiptanefnd, sem kemur einnig frá stjórn KSÍ, sem bæði eru tillögur um orðalagsbreytingu í lögum sambandsins.
Það er hins vegar þriðja tillagan sem sker sig úr og er jafnframt sú eina sem kemur ekki frá stjórninni.
Sú tillaga kemur frá bæði ÍR og Leikni Reykjavík og er um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti.
Lagt er til að ársþing KSÍ 2025 samþykki að nýtt sameinað félag, knattspyrnudeildar ÍR og íþróttafélagsins Leiknis, taki sæti í deildarkeppni karla og kvenna keppnistímabilið 2027 í samræmi við stöðu félagsins sem hærra stendur í loks keppnistímabilsins 2026.
Jafnframt að hið nýja félag taki stöðu allra yngriflokka í deildum og riðlum 2027 eftir stöðu þess félags sem hærra stendur í lok tímabils 2026.
Einnig að hvort heldur sem nýtt félag verði stofnað undir nýrri kennitölu eða notist við eldri kennitölu hafi það ekki áhrif á tillögu þessa.
Ofangreind tillaga öðlast aðeins gildi ef aðalfundir félaganna tveggja, Leiknis og ÍR, samþykkja tillögur starfshóps um stofnun hins nýja félags sem ber starfsheitið Breiðholt á aðalfundum sínum í apríl 2026.
Stofnfundur hins nýja félags verður einnig að fara fram fyrir 1. desember 2026 en á haustmánuðum 2025 fór hópur af stað með verkefnið Breiðholt og kynnti það fulltrúum beggja félaganna. Íþróttafélagið Leiknir og knattspyrnudeild ÍR hafa svo í framhaldi af vinnu þessa hóps ritað undir viljayfirlýsingu um stofnun nýs félags.