Fylkismenn eru nánast búnir að tryggja sér sæti í undanúrslitum Lengjubikars karla í fótbolta, eftir 4-2 sigur gegn ÍBV í Árbænum í kvöld.
Úrslitin eru ráðin þremur riðlum af fjórum í Lengjubikarnum en enn eru eftir tveir leikir í riðli 4, þar sem ÍBV á eftir að mæta Breiðabliki og Þrótti.
Eftir tapið í kvöld eiga Eyjamenn ekki lengur von um að ná efsta sæti en Fylkir er á toppnum með 12 stig eftir sína 5 leiki. Aðeins Þróttarar geta nú náð Fylkismönnum en þeir þurfa að minnsta kosti 5 marka sigur gegn ÍBV til að taka toppsætið af Fylki og komast í undanúrslitin.
Sigurlið riðilsins, sem sagt Fylkir eða Þróttur, mun mæta Þór í undanúrslitum en Stjarnan og KR mætast í hinum undanúrslitaleiknum, næsta laugardag.
Eyjamenn komust tvisvar yfir í fyrri hálfleiknum í kvöld. Hermann Þór Ragnarsson og Vicente Valor skoruðu mörk þeirra en Eyþór Aron Wöhler jafnaði í 1-1 á 40. mínútu.
Í seinni hálfleiknum skoruðu Fylkismenn hins vegar þrjú mörk og tryggðu sér sigur. Mörkin skoruðu Hlynur Sævar Jónsson, Guðmundur Tyrfingsson og Birkir Eyþórsson.