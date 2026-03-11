Íslenski boltinn

Fylkir á barmi undanúr­slita eftir sigur á ÍBV

Sindri Sverrisson skrifar
Söngvarinn Eyþór Wöhler skoraði fyrsta mark Fylkismanna í kvöld. vísir/Anton

Fylkismenn eru nánast búnir að tryggja sér sæti í undanúrslitum Lengjubikars karla í fótbolta, eftir 4-2 sigur gegn ÍBV í Árbænum í kvöld.

Úrslitin eru ráðin þremur riðlum af fjórum í Lengjubikarnum en enn eru eftir tveir leikir í riðli 4, þar sem ÍBV á eftir að mæta Breiðabliki og Þrótti.

Eftir tapið í kvöld eiga Eyjamenn ekki lengur von um að ná efsta sæti en Fylkir er á toppnum með 12 stig eftir sína 5 leiki. Aðeins Þróttarar geta nú náð Fylkismönnum en þeir þurfa að minnsta kosti 5 marka sigur gegn ÍBV til að taka toppsætið af Fylki og komast í undanúrslitin.

Sigurlið riðilsins, sem sagt Fylkir eða Þróttur, mun mæta Þór í undanúrslitum en Stjarnan og KR mætast í hinum undanúrslitaleiknum, næsta laugardag.

Eyjamenn komust tvisvar yfir í fyrri hálfleiknum í kvöld. Hermann Þór Ragnarsson og Vicente Valor skoruðu mörk þeirra en Eyþór Aron Wöhler jafnaði í 1-1 á 40. mínútu.

Í seinni hálfleiknum skoruðu Fylkismenn hins vegar þrjú mörk og tryggðu sér sigur. Mörkin skoruðu Hlynur Sævar Jónsson, Guðmundur Tyrfingsson og Birkir Eyþórsson.

Lengjubikar karla Fylkir ÍBV

