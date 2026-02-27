Íslenski boltinn

Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálf­leik

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Fylkismenn fagna sigri eftir að Helgi Mikael Jónasson dómari flautar leikinn af en eins og sjá má er enginn FH-ingur á svæðinu.
Aðeins fyrri hálfleikur fór fram í leik Fylkis og FH í Lengjubikar karla í fótbolta í Árbænum í kvöld.

Fylkir var 1-0 yfir í hálfleik en FH-ingar mættu ekki til leiks eftir hálfleikinn.

Kári Sigfússon skoraði eina mark hálfleiksins á 38. mínútu. Völlurinn var orðinn snævi þakktur þegar markið kom og leikastæður orðnar frekar vafasamar.

Fylkismenn mokuðu völlinn í hálfleik en FH-ingar létu ekki sjá sig þrátt fyrir að völlurinn hafi litið mun betur út en hann gerði undir lok fyrri hálfleiksins. 

Livey var með leikinn í beinni útsendingu og hér fyrir neðan má sjá markið sem og það þegar Fylkismenn byrja seinni hálfleikinn á móti engum andstæðingum.

Helgi Mikael Jónasson flautaði leikinn af í kjölfarið. Fylki verður væntanlega dæmdur 3-0 sigur og verða því áfram með fullt hús stiga.

Heimir Guðjónsson er tekinn við þjálfun Fylkis og var þarna að stýra liðinu á móti sínum gömlu lærisveinum í FH.

Keflavík vann 3-1 sigur á Ægi í hinum leik kvöldsins en mörk Keflvíkinga skoruðu þeir Dagur Ingi Valsson, Eiður Orri Ragnarsson og Halid Alghoul.

