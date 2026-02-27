Aðeins fyrri hálfleikur fór fram í leik Fylkis og FH í Lengjubikar karla í fótbolta í Árbænum í kvöld.
Fylkir var 1-0 yfir í hálfleik en FH-ingar mættu ekki til leiks eftir hálfleikinn.
Kári Sigfússon skoraði eina mark hálfleiksins á 38. mínútu. Völlurinn var orðinn snævi þakktur þegar markið kom og leikastæður orðnar frekar vafasamar.
Fylkismenn mokuðu völlinn í hálfleik en FH-ingar létu ekki sjá sig þrátt fyrir að völlurinn hafi litið mun betur út en hann gerði undir lok fyrri hálfleiksins.
Livey var með leikinn í beinni útsendingu og hér fyrir neðan má sjá markið sem og það þegar Fylkismenn byrja seinni hálfleikinn á móti engum andstæðingum.
Helgi Mikael Jónasson flautaði leikinn af í kjölfarið. Fylki verður væntanlega dæmdur 3-0 sigur og verða því áfram með fullt hús stiga.
Heimir Guðjónsson er tekinn við þjálfun Fylkis og var þarna að stýra liðinu á móti sínum gömlu lærisveinum í FH.
Keflavík vann 3-1 sigur á Ægi í hinum leik kvöldsins en mörk Keflvíkinga skoruðu þeir Dagur Ingi Valsson, Eiður Orri Ragnarsson og Halid Alghoul.
Ótrúlegar senur á Tekk vellinum í Árbæ. Fylkir voru 1-0 yfir í hálfleik en FH mætir ekki út í seinni hálfleik og Helgi Mikael flautar leikinn af! Leik lokið og eins og @Maggihodd sagði ... Góða nótt! pic.twitter.com/CeENp4fa7K— Livey (@liveyevents) February 27, 2026
