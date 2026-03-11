Baldé snýr aftur til bikarmeistaranna Sindri Sverrisson skrifar 11. mars 2026 21:45 Ibrahima Baldé átti sinn þátt í að koma Þór upp í Bestu deildina. Vísir/Ernir Miðjumaðurinn öflugi Ibrahima Baldé verður áfram í Lengjudeildinni í fótbolta á næstu leiktíð, þrátt fyrir að hafa unnið hana með Þór síðasta sumar. Þórsarar tilkynntu í kvöld að náðst hefði samkomulag við Vestra um að Baldé myndi snúa aftur á Ísafjörð. Hann kom í Þorpið fyrir rúmu ári og átti stóran þátt í að koma Þórsurum upp í deild þeirra bestu. Í tilkynningu Þórs er honum þakkað fyrir mikið og gott framlag til félagsins, og óskað góðs gengis í framtíðinni. Baldé var áður lykilmaður í Vestra og mun eflaust reynast góður liðsstyrkur fyrir liðið sem keppa mun í undankeppni Evrópudeildarinnar í sumar. Samningur Baldé við Vestar er til þriggja ára, samkvæmt tilkynningu félagsins. Besta deild karla Lengjudeild karla Vestri Þór Akureyri Mest lesið Hjörvar ósammála goðsögn í hitamáli dagsins Fótbolti „Þú ert bara að niðurlægja þinn eigin leikmann“ Fótbolti Nablinn vill ræða við mannauðsstjórann hjá Sýn um þessa vitleysu Körfubolti Ævintýri Stólanna lauk á spennuleik Körfubolti Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Fótbolti „Innra með mér líður mér eins og ég sé að deyja“ Golf Utan vallar: Hjákátleg yfirlýsing í skugga stríðs Fótbolti Magnaður Valverde kom Real í kjörstöðu Fótbolti Myrti kærustuna og spurði svo ChatGPT hvað hann ætti að gera Sport Uppgjörið: Serbía - Ísland 92-66 | Stelpurnar okkar svæfðar í Serbíu Körfubolti Fleiri fréttir Baldé snýr aftur til bikarmeistaranna Fylkir á barmi undanúrslita eftir sigur á ÍBV Sjáðu fimmu Atla Sigurjóns á móti Val í gær Fleury fór á kostum gegn FH Atli Sigurjóns skoraði fimm mörk og fór illa með Val Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Kani í mark Víkinga „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Sjá meira