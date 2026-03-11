Íslenski boltinn

Baldé snýr aftur til bikar­meistaranna

Sindri Sverrisson skrifar
Ibrahima Baldé átti sinn þátt í að koma Þór upp í Bestu deildina.
Ibrahima Baldé átti sinn þátt í að koma Þór upp í Bestu deildina. Vísir/Ernir

Miðjumaðurinn öflugi Ibrahima Baldé verður áfram í Lengjudeildinni í fótbolta á næstu leiktíð, þrátt fyrir að hafa unnið hana með Þór síðasta sumar.

Þórsarar tilkynntu í kvöld að náðst hefði samkomulag við Vestra um að Baldé myndi snúa aftur á Ísafjörð.

Hann kom í Þorpið fyrir rúmu ári og átti stóran þátt í að koma Þórsurum upp í deild þeirra bestu. Í tilkynningu Þórs er honum þakkað fyrir mikið og gott framlag til félagsins, og óskað góðs gengis í framtíðinni.

Baldé var áður lykilmaður í Vestra og mun eflaust reynast góður liðsstyrkur fyrir liðið sem keppa mun í undankeppni Evrópudeildarinnar í sumar.

Samningur Baldé við Vestar er til þriggja ára, samkvæmt tilkynningu félagsins.

Besta deild karla Lengjudeild karla Vestri Þór Akureyri

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið