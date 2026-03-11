Kvaradona kom Chelsea í skelfileg mál Sindri Sverrisson skrifar 11. mars 2026 21:50 Ousmane Dembele skorar hér annað mark PSG gegn Chelsea í kvöld. Getty/Justin Setterfield Chelsea tókst tvívegis að jafna gegn PSG en varð að sætta sig við 5-2 tap í París í kvöld, í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Evrópumeistararnir eru því komnir í kjörstöðu gegn heimsmeisturunum en liðin mætast að nýju í London eftir viku. Leikurinn var bráðfjörugur og kom Bradley Barcola heimamönnum yfir á tíundu mínútu, með þrumuskoti í slá og inn eftir frábæra sókn. Chelsea var nálægt því að jafna metin skömmu síðar þegar Pedro Neto óð fram völlinn með boltann og komst alveg að markteignum þar sem hann renndi boltanum til hliðar en boltinn hrökk á endanum í hendur Matvey Safonov. Malo Gusto jafnaði hins vegar metin með fínu skoti úr teignum, á 28. mínútu, en eftir misheppnað skot Cole Palmer refsaði PSG með leifturhraðri skyndisókn sem Ousmane Dembélé kláraði á 40. mínútu. Khvicha Kvaratskhelia átti magnaða innkomu í kvöld.Getty/Franco Arland Aftur jafnaði Chelsea, á 57. mínútu, með marki Enzo Fernandez eftir frábæran undirbúning Pedro Neto. Þá gerði markvörður gestanna, Filip Jörgensen, hins vegar skelfileg mistök og gaf boltann beint á PSG-menn sem þökkuðu fyrir sig með frábærri vippu Vitinha. Á lokakaflanum skoraði „Kvaradona“, eða Khvicha Kvaratskhelia, svo tvö mörk og fór langt með að senda PSG áfram í næstu umferð. Fyrra markið kom úr frábæru skoti en það seinna mætti líklega einnig skrifa á Jörgensen, líkt og markið sem Vitinha skoraði. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Chelsea FC