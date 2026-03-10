Íslenski boltinn

Fleury fór á kostum gegn FH

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik Þór/KA gegn FH á góðum sumardegi í Bestu deildinni á sínum tíma.
Frá leik Þór/KA gegn FH á góðum sumardegi í Bestu deildinni á sínum tíma. Vísir/Hulda Margrét

Erin Fleury fór mikinn í liði Þórs/KA sem hafði betur, 4-2, gegn FH þegar að liðin mættust í Lengjubikar kvenna í Boganum á Akureyri í kvöld. Á Kópavogsvelli unnu Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks svo 6-0 sigur á ÍBV.

Erin skoraði fyrstu tvö mörk leiksins á fimmtu og fimmtándu mínútur áður en að Eva Marín Sæþórsdóttir klóraði í bakkann fyrir FH og staðan því orðin 2-1. 

Áður en að fyrri hálfleikur hafði runnið sitt skeið fullkomnaði Fleury þrennu sína með marki á 40.mínútu og kom Þór/KA í stöðuna 3-1. 

Amalía Árnadóttir bætti við fjórða marki Þór/KA snemma í seinni hálfleik áður en að Elín Björg N. Símonardóttir minnkaði muninn fyrir FH en það mark reyndist lokamark leiksins. 

Lokatölur 4-2 sigur Þór/KA sem tyllir sér þar með upp í annað sæti síns riðils en Þróttur Reykjavík getur komið sér upp fyrir Norðankonur og tryggt sér sæti í undanúrslitum mótsins með hið minnsta jafntefli gegn FHL í lokaumferðinni. 

Lið Stjörnunnar er á toppi riðilsins og getur ekki farið neðar en í 2.sæti hans og hefur því tryggt sér sæti í undanúrslitum mótsins. 

Í riðli tvö mættust svo lið Breiðabliks og ÍBV á Kópavogsvelli. Breiðablik ríkjandi Íslands- og bikarmeistari á meðan að ÍBV er nýliði í Bestu deildinni á komandi tímabili.

Breiðablik fór með öruggan sigur af hólmi í kvöld. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir (x2), Líf Joostdóttir van Bemmel, Agla María Albertsdóttir (x2), og Edith Kristín Kristjánsdóttir skoruðu mörk liðsins í kvöld. 

Með sigrinum lyftir Breiðablik sér í toppsæti síns riðils eftir þrjár umferðir. Liðið er með sex stig á toppnum, sama stigafjölda og Víkingur og Valur en betri markatölu. ÍBV er á botni riðilsins með eitt stig. 

Lengjubikar kvenna Þór Akureyri KA FH

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið