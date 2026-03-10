Fleury fór á kostum gegn FH Aron Guðmundsson skrifar 10. mars 2026 22:35 Frá leik Þór/KA gegn FH á góðum sumardegi í Bestu deildinni á sínum tíma. Vísir/Hulda Margrét Erin Fleury fór mikinn í liði Þórs/KA sem hafði betur, 4-2, gegn FH þegar að liðin mættust í Lengjubikar kvenna í Boganum á Akureyri í kvöld. Á Kópavogsvelli unnu Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks svo 6-0 sigur á ÍBV. Erin skoraði fyrstu tvö mörk leiksins á fimmtu og fimmtándu mínútur áður en að Eva Marín Sæþórsdóttir klóraði í bakkann fyrir FH og staðan því orðin 2-1. Áður en að fyrri hálfleikur hafði runnið sitt skeið fullkomnaði Fleury þrennu sína með marki á 40.mínútu og kom Þór/KA í stöðuna 3-1. Amalía Árnadóttir bætti við fjórða marki Þór/KA snemma í seinni hálfleik áður en að Elín Björg N. Símonardóttir minnkaði muninn fyrir FH en það mark reyndist lokamark leiksins. Lokatölur 4-2 sigur Þór/KA sem tyllir sér þar með upp í annað sæti síns riðils en Þróttur Reykjavík getur komið sér upp fyrir Norðankonur og tryggt sér sæti í undanúrslitum mótsins með hið minnsta jafntefli gegn FHL í lokaumferðinni. Lið Stjörnunnar er á toppi riðilsins og getur ekki farið neðar en í 2.sæti hans og hefur því tryggt sér sæti í undanúrslitum mótsins. Í riðli tvö mættust svo lið Breiðabliks og ÍBV á Kópavogsvelli. Breiðablik ríkjandi Íslands- og bikarmeistari á meðan að ÍBV er nýliði í Bestu deildinni á komandi tímabili. Breiðablik fór með öruggan sigur af hólmi í kvöld. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir (x2), Líf Joostdóttir van Bemmel, Agla María Albertsdóttir (x2), og Edith Kristín Kristjánsdóttir skoruðu mörk liðsins í kvöld. Með sigrinum lyftir Breiðablik sér í toppsæti síns riðils eftir þrjár umferðir. Liðið er með sex stig á toppnum, sama stigafjölda og Víkingur og Valur en betri markatölu. ÍBV er á botni riðilsins með eitt stig. Lengjubikar kvenna Þór Akureyri KA FH Mest lesið Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Fótbolti Gunnar Nelson með ákall til ráðamanna: „Er hálf galið“ Sport Liverpool tapaði aftur í Tyrklandi Fótbolti Viggó á leið í topplið í bestu deild í heimi? Handbolti Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið Fótbolti Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Fótbolti Allt undir þegar peningakarlinn mætir með Shabazz á Krókinn Körfubolti Flautumark kramdi drauma norðursins um sigur gegn Börsungum Fótbolti Tottenham í martraðarlandi og dagar Tudor taldir? Fótbolti „Ísak getur verið okkar framtíðar markvörður“ Handbolti Fleiri fréttir Fleury fór á kostum gegn FH Atli Sigurjóns skoraði fimm mörk og fór illa með Val Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Kani í mark Víkinga „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Sjá meira