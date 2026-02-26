ÍA vann 2-1 sigur á Val í Lengjubikar karla í fótbolta í kvöld en spilað var í Akraneshöllinni.
Valsmenn voru búnir að vinna tvo fyrstu leiki sína í keppninni en með þessum sigri er Skagaliðið komið með tíu stig af fimmtán mögulegum. Þeir eru í öðru sæti á eftir Þór, sem hefur líka tíu stig en er með miklu betri markatölu.Öll þrjú mörkin í leiknum komu í fyrri hálfleiknum en Skagamenn voru komnir í 2-0 eftir 28 mínútna leik.Baldvin Þór Berndsen skoraði fyrst á 10. mínútu og Viktor Jónsson bætti við öðru marki á 28. mínútu.Tryggvi Hrafn Haraldsson, uppalinn Skagamaður, minnkaði muninn fyrir Valsmenn á 39. mínútu en fleiri mörk voru ekki skoruð.