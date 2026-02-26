Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára

Nýliðar Þórs í Bestu deild karla í fótbolta hafa styrkt sig fyrir sitt fyrsta tímabil í efstu deild í tólf ár.
Knattspyrnudeild Þórs hefur gert samning við hinn ganverska Isaac Atanga til næstu þriggja ára.
Atanga kemur til Þórs frá sænska úrvalsdeildarliðinu Kalmar FF en hann hefur einnig leikið með Cincinnati í MLS-deildinni, Göztepe í Tyrklandi og norska liðinu Álasund á ferli sínum auk FC Nordsjælland þar sem ferill hans hófst.
Atanga er 26 ára gamall kantmaður, fæddur og uppalinn í Gana þar sem hann kom upp í gegnum Right to Dream-akademíuna og átján ára gamall skrifaði hann undir sinn fyrsta atvinnumannasamning við danska úrvalsdeildarliðið FC Nordsjælland.
Þar skoraði hann 12 mörk í 58 leikjum fyrir aðallið Nordsjælland frá 2019-2021 og hefur skorað alls 28 mörk í 160 leikjum í deild og bikar með ofangreindum félögum.
Hann mun koma til móts við Þórsliðið á Marbella á Spáni um helgina en þar verður Þórsliðið við æfingar næstu daga.