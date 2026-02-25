Víkingur og Þróttur eigast við í úrslitaleik Reykjavíkurmóts karla í fótbolta í Víkinni í kvöld þrátt fyrir mikla snjókomu.
Gul viðvörun er í gildi á höfuðborgarsvæðinu vegna snjókomu og stendur yfir fram á kvöld.
Þrátt fyrir það fer úrslitaleikurinn fram en Víkingur tilkynnti um það á samfélagsmiðlum félagsins. Leik kvennaliðs félagsins við Breiðablik í Kópavogi sem átti að fara fram í kvöld var aftur á móti frestað vegna veðurs.
Kæru Víkingar. Vegna veðurs hefur leik Breiðabliks og Víkings í Lengjubikar kvenna sem fram átti að fara í kvöld verið frestað. Leikur Víkings og Þróttar í úrslitum Reykjavíkurmóts karla fer fram eins og áætlað var og hefst kl. 19:00 í kvöld í Hamingjunni! pic.twitter.com/hwVLHwBe5t— Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) February 25, 2026
Víkingur verður án sterkra leikmanna í kvöld en þeir Gylfi Þór Sigurðsson, Helgi Guðjónsson, Daníel Hafsteinsson og Óskar Borgþórsson verða allir í eldlínunni með íslenska landsliðinu í Mexíkó.
Þróttur getur unnið sinn fyrsta bikar frá árinu 2002 en þá varð liðið Reykjavíkurmeistari.
Leikur liðanna hefst klukkan 19:00 í Víkinni.