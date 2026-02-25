Íslenski boltinn

Bikar undir í gulri við­vörun

Valur Páll Eiríksson skrifar
Frá leik Breiðabliks við Real Madrid í snjókomu veturinn 2021.
Víkingur og Þróttur eigast við í úrslitaleik Reykjavíkurmóts karla í fótbolta í Víkinni í kvöld þrátt fyrir mikla snjókomu.

Gul viðvörun er í gildi á höfuðborgarsvæðinu vegna snjókomu og stendur yfir fram á kvöld.

Þrátt fyrir það fer úrslitaleikurinn fram en Víkingur tilkynnti um það á samfélagsmiðlum félagsins. Leik kvennaliðs félagsins við Breiðablik í Kópavogi sem átti að fara fram í kvöld var aftur á móti frestað vegna veðurs.

Víkingur verður án sterkra leikmanna í kvöld en þeir Gylfi Þór Sigurðsson, Helgi Guðjónsson, Daníel Hafsteinsson og Óskar Borgþórsson verða allir í eldlínunni með íslenska landsliðinu í Mexíkó.

Þróttur getur unnið sinn fyrsta bikar frá árinu 2002 en þá varð liðið Reykjavíkurmeistari.

Leikur liðanna hefst klukkan 19:00 í Víkinni.

