Eiður flutti dapurleg tíðindi af Andra Lucasi Sindri Sverrisson skrifar 11. mars 2026 22:32 Andri Lucas Guðjohnsen spilar varla meira á þessari leiktíð, samkvæmt Eiði Smára pabba hans. Samsett/Getty Tímabilinu er lokið hjá framherjanum Andra Lucasi Guðjohnsen og hann missir því af komandi landsleikjum í Kanada. Frá þessu greindi pabbi hans, Eiður Smári Guðjohnsen, í kvöld. Eiður var gestur í Doc Zone í kvöld og samkvæmt frétt Fótbolta.net greindi hann þar frá því hve alvarleg meiðsli Andra væru. Michael O'Neill, þjálfari Andra hjá Blackburn, hafði sagt við enska miðla að um meiðsli í ökkla væri að ræða og að hann hefði áhyggjur af þeim. Andri meiddist í leiknum við Portsmouth um síðustu helgi og var sagður hafa yfirgefið völlinn á hækjum. „Hann er ekki að spila í dag, verður frá í 8-12 vikur. Fer væntanlega í aðgerð næsta þriðjudag, tímabilið er svolítið búið hjá honum," sagði Eiður í Doc Zone í kvöld en Blackburn tapaði 1-0 gegn Oxford Utd í kvöld í fjarveru Andra. Meiðsli Andra þýða að hann verður ekki með íslenska landsliðinu í leikjunum við Kanada og Haítí í Kanada 28. og 31. mars en gæti mögulega verið með þegar landsliðið kemur aftur saman í júní. Hann var áður frá keppni í vetur vegna meiðsla í læri, eftir að hafa verið sjóðheitur og skorað sjö mörk í ellefu leikjum í ensku B-deildinni. Ljóst er að Blackburn mun sakna Andra í þeirri hörðu baráttu sem liðið er í um að halda sér upp í deildinni. Liðið er í 20. sæti en aðeins stigi frá fallsæti þegar níu umferðir eru eftir. Enski boltinn Landslið karla í fótbolta