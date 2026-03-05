Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið

Þróttur jafnaði Fylki að stigum á toppi 4. riðils A-deildar Lengjubikars karla í fótbolta í kvöld, með 3-0 sigri í leik liðanna í Laugardalnum.
Þetta var fyrsta tap Fylkismanna undir stjórn Heimis Guðjónssonar en þeir eru með níu stig. Þróttarar hafa sömuleiðis unnið þrjá af fjórum leikjum sínum en eru með þremur mörkum verri markatölu því eina tap þeirra var 7-0 skellur gegn FH.
Bæði Þróttur og Fylkir eiga nú aðeins eftir leik sinn við ÍBV sem er með fjögur stig og á líka eftir leik við Breiðablik. Þessir leikir ráða því hvaða lið endar á toppi riðilsins og kemst í undanúrslit mótsins.
Örn Bragi Hinriksson kom Þrótti yfir á sjöundu mínútu í kvöld og Unnar Steinn Ingvarsson jók svo muninn tíu mínútum fyrir leikslok. Eiríkur Þorsteinsson Blöndal bætti við þriðja markinu í uppbótartíma.