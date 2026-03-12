Federico Valverde var maður gærkvöldsins í Meistaradeildinni eftir stórbrotna frammistöðu í 3-0 sigri Real Madrid á Manchester City.
22 mínútna þrenna Valverde í fyrri hálfleiknum á Bernabéu-leikvanginum sá til þess að Real Madrid er með þriggja marka forskot fyrir seinni leikinn í sextán liða úrslitum í Manchester í næstu viku.
Úrúgvæski landsliðsmaðurinn er fyrsti miðjumaðurinn til að skora þrennu fyrir Real Madrid í Meistaradeildinni og tvöfaldaði um leið markafjölda sinn í keppninni.
„Ég held að hann sé vanmetnasti knattspyrnumaður heimsins og hafi verið það í mörg ár,“ sagði liðsfélagi hans, Trent Alexander-Arnold, við CBS eftir leikinn. „Jafnvel áður en ég kom hingað dáðist ég mikið að leik hans. Það er enginn galli á honum, það er ekkert sem hann getur ekki gert,“ sagði Trent.
„Orkan og það sem hann færir liðinu er alveg gríðarlegt. Hann kvartar aldrei, hann ýtir sér út á ystu nöf, leik eftir leik. Það er ótrúlegur eiginleiki. Hvort sem fólk er sammála eða ekki, þá er hann klárlega í efsta flokki miðjumanna á jörðinni og hefur verið það í mörg ár,“ sagði Trent.
Álvaro Arbeloa þjálfari Real Madrid hefur fært Valverde aftur á miðjuna, eftir að forveri hans, Xabi Alonso, hafði spilað honum sem hægri bakverði.
„Það skiptir ekki máli hvar þú setur [Valverde],“ sagði Arbeloa. „Fyrir mér er hann Juanito 21. aldarinnar, fyrirmynd fyrir Madrid. Hann er allt sem leikmaður Real Madrid á að vera. Hann átti skilið kvöld eins og þetta, hann mun örugglega aldrei gleyma því,“ sagði Arbeloa.
Pep Guardiola, þjálfari City, kallaði Valverde „frábæran“ og bætti við að hann hefði verðskuldað verið maður leiksins.
„Við vildum að Fede væri ákveðnari, að hann sækti á varnarlínu City,“ sagði Arbeloa og útskýrði hlutverk Valverde á hægri vængnum. „Hann lagði gríðarlega mikið á sig, hann hjálpaði Trent í vörninni og hann skoraði þrjú mörk. Þetta er leikur til að muna eftir en það mikilvægasta er það sem hann gefur frá sér, hvað hann þýðir fyrir liðsfélaga sína,“ sagði Arbeloa.
„Mann dreymir alltaf um kvöld eins og þetta. Ég naut mín virkilega í dag. Það var langt síðan ég naut leiks eins og þessa,“ sagði Valverde við Movistar.
Úrslitin gegn City voru hápunkturinn hingað til á tveggja mánaða starfstíma Arbeloa á Bernabéu.
„Þetta var leikurinn þar sem við fylgdum best leikáætluninni sem við höfðum,“ sagði Arbeloa. „Við vorum lið með stórum staf. Þessi búningsklefi er fullur af frábærum leikmönnum en við þurfum líka að vera frábært lið til að sigra City. Við þurfum að hafa sameiginlegt hugarfar, að vera með á hreinu hvað við viljum gera án boltans,“ sagði Arbeloa.
