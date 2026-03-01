„Ég hef heyrt að Keflavík sé mjög faglegur klúbbur og það var erfitt að spila á móti þeim í fyrra. Ég hef mjög mikla trú á verkefninu,” segir Davíð Helgi Aronsson sem genginn er til liðs við Keflvíkinga.
Davíð Helgi kemur að láni til Keflavíkur frá Íslandsmeisturum Víkings. Þessi 18 ára örvfætti varnarmaður kannast vel við sig í Reykjanesbæ eftir að hafa verið að láni hjá Njarðvík í Lengjudeildinni á síðsutu leiktíð.
Núna fær hann að spreyta sig í Bestu deildinni, með nýliðum Keflavíkur, staðráðinn í að safna í reynslubankann:
„Ég er mjög spenntur. Ég vona að ég fái þessa reynslu í hafsentastöðunni, enn eitt tímabilið í meistaraflokksbolta, til þess að halda áfram að þróa minn leik. Þetta er stærra platform, Besta deildin, það horfa allir á Bestu. Ég hef heyrt að Keflavík sé mjög faglegur klúbbur og það var erfitt að spila á móti þeim í fyrra. Ég hef mjög mikla trú á verkefninu,” segir Davíð sem er einnig fastamaður í U19-landsliði Íslands.
Davíð Helgi er samningsbundinn Víkingi út árið 2028.