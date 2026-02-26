Sagður á leið í Víkina Valur Páll Eiríksson skrifar 26. febrúar 2026 13:01 Jóhannes Kristinn Bjarnason er sagður á heimleið, þó ekki í svart og hvítt. vísir Jóhannes Kristinn Bjarnason er sagður á leið til Íslandsmeistara Víkings frá Kolding í Danmörku. Hjörvar Hafliðason greinir frá í hlaðvarpinu Dr. Football í dag. Jóhannes hefur verið orðaður við heimkomu um hríð vegna takmarkaðra tækifæra hjá danska liðinu. Hann æfði meðal annars með uppeldisfélaginu KR í vetur. Jóhannes lék með KR síðasta sumar en fór á því miðju til Kolding þar sem, líkt og áður segir, tækifæri hafa verið af skornum skammti. Sagan segir að koma Jóhannesar ýti undir orðróma um brottför Valdimars Þór Ingimundarsonar. Valdimar dró sig nýverið úr landsliðshópi Íslands en hefur ekki svarað fyrirspurn Vísis um ástæður sem liggja þar að baki. Jóhannes er 21 árs gamall miðjumaður og er uppalinn hjá KR. Hann fór ungur til Norrköping í Svíþjóð en sneri heim og var með stórt hlutverk hjá Vesturbæjarliðinu fyrir brottför hans til Danmerkur síðasta sumar. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Danski boltinn Íslenski boltinn KR Mest lesið Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Fótbolti Íslendingarnir sem fá ekki að spila fyrir Ísland Körfubolti Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Fótbolti Trump setti Ólympíugullið um hálsinn: „Ég mun ekki skila því aftur“ Sport Harmleikur á handboltaleik Handbolti Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Fótbolti Ronaldo kaupir fótboltalið Fótbolti Hanna hæstánægð í Mexíkó að sjá soninn spila Fótbolti Segir Klæbo geta hlaupið upp Esjuna á mettíma Sport Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Fótbolti Fleiri fréttir Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“ Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Sverrir frá Eyjum til FH „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið FH hafði betur gegn Stjörnunni Breiðablik kaupir Ívar af KA Blikar að landa Ívari KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Sjá meira