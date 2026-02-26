Íslenski boltinn

Sagður á leið í Víkina

Valur Páll Eiríksson skrifar
Jóhannes Kristinn Bjarnason er sagður á heimleið, þó ekki í svart og hvítt.
Jóhannes Kristinn Bjarnason er sagður á leið til Íslandsmeistara Víkings frá Kolding í Danmörku.

Hjörvar Hafliðason greinir frá í hlaðvarpinu Dr. Football í dag. Jóhannes hefur verið orðaður við heimkomu um hríð vegna takmarkaðra tækifæra hjá danska liðinu.

Hann æfði meðal annars með uppeldisfélaginu KR í vetur. Jóhannes lék með KR síðasta sumar en fór á því miðju til Kolding þar sem, líkt og áður segir, tækifæri hafa verið af skornum skammti.

Sagan segir að koma Jóhannesar ýti undir orðróma um brottför Valdimars Þór Ingimundarsonar. Valdimar dró sig nýverið úr landsliðshópi Íslands en hefur ekki svarað fyrirspurn Vísis um ástæður sem liggja þar að baki.

Jóhannes er 21 árs gamall miðjumaður og er uppalinn hjá KR. Hann fór ungur til Norrköping í Svíþjóð en sneri heim og var með stórt hlutverk hjá Vesturbæjarliðinu fyrir brottför hans til Danmerkur síðasta sumar.

