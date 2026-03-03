Dramatík í Nettóhöllinni Aron Guðmundsson skrifar 3. mars 2026 21:09 Andrea Mist Pálsdóttir skoraði eitt marka Stjörnunnar í kvöld Vísir/Anton Brink Dramatískt jöfnunarmark sá til þess að Stjarnan náði jafntefli gegn Grindavík/Njarðvík er liðin mættust í Lengjubikar kvenna í fótbolta í kvöld. Lokatölur 2-2. Heimakonur í Grindavík/Njarðvík komust yfir strax á 3.mínútu leiksins með marki frá Maci Nicole Teater. Það var svo á 38.mínútu sem Tinna Hrönn Einarsdóttir tvöfaldaði forystu heimakvenna og stóðu leikar því 2-0. Andrea Mist Pálsdóttir minnkaði hins vegar muninn fyrir Stjörnuna fyrir lok fyrri hálfleiks, 2-1. Komið var fram á fjórðu mínútu uppbótartíma venjulegs leiktíma þegar að Telma Steindórsdóttir náði að skora mikilvægt jöfnunarmark fyrir gestina úr Garðabæ og reyndist það lokamark leiksins. Leik liðanna lauk með 2-2 jafntefli. Stjarnan hefur lokið öllum sínum leikjum í Lengjubikarnum og endar með tíu stig í riðlinum en verður nú að bíða eftir því hvernig öðrum leikjum riðilsins vindur fram. Grindavík/Njarðvík er með sjö stig eftir fjóra leiki og á einn leik eftir í riðlinum gegn Þrótti Reykjavík. Lengjubikar kvenna Stjarnan Grindavík UMF Njarðvík Mest lesið Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Enski boltinn Tapaði hlaupinu af því að forystubíllinn lét hana hlaupa kolranga leið Sport „Ég held ég sé komin með nóg af karlmönnum í bili“ Sport Uppgjörið: Spánn - Ísland 3-0 | Spænska liðið sýndi mátt sinn og megin á köflum Fótbolti Gakpo leit upp til Alberts Enski boltinn Vildi vinna fyrir dóttur sína en klúðraði því algjörlega Golf Segir Almari og félögum sýnd hræðileg vanvirðing Körfubolti Hamilton skýtur fast á andstæðinga sína Formúla 1 Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ Fótbolti Í gervi nautabana fyrir eina sigurinn á Spáni Fótbolti Fleiri fréttir Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Sjá meira