Dramatík í Nettóhöllinni

Aron Guðmundsson skrifar
Andrea Mist Pálsdóttir skoraði eitt marka Stjörnunnar í kvöld
Dramatískt jöfnunarmark sá til þess að Stjarnan náði jafntefli gegn Grindavík/Njarðvík er liðin mættust í Lengjubikar kvenna í fótbolta í kvöld. Lokatölur 2-2.

Heimakonur í Grindavík/Njarðvík komust yfir strax á 3.mínútu leiksins með marki frá Maci Nicole Teater. 

Það var svo á 38.mínútu sem Tinna Hrönn Einarsdóttir tvöfaldaði forystu heimakvenna og stóðu leikar því 2-0. 

Andrea Mist Pálsdóttir minnkaði hins vegar muninn fyrir Stjörnuna fyrir lok fyrri hálfleiks, 2-1. 

Komið var fram á fjórðu mínútu uppbótartíma venjulegs leiktíma þegar að Telma Steindórsdóttir náði að skora mikilvægt jöfnunarmark fyrir gestina úr Garðabæ og reyndist það lokamark leiksins.

Leik liðanna lauk með 2-2 jafntefli. Stjarnan hefur lokið öllum sínum leikjum í Lengjubikarnum og endar með tíu stig í riðlinum en verður nú að bíða eftir því hvernig öðrum leikjum riðilsins vindur fram. 

Grindavík/Njarðvík er með sjö stig eftir fjóra leiki og á einn leik eftir í riðlinum gegn Þrótti Reykjavík.

Lengjubikar kvenna Stjarnan Grindavík UMF Njarðvík

