„Hvað er hann að gera hér?“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bjarni Guðjón Brynjólfsson er kominn heim í Þór og sumir verðandi liðsfélagar hans trúðu ekki hvað þeir sáu á æfingu.
Nýliðar Þórsara í Bestu deildinni náðu sér í aðeins meiri reynslu úr úrvalsdeildinni og endurheimtu um leið einn af sonum félagsins sem hafði verið í ævintýrum fyrir sunnan.

Knattspyrnudeild Þórs og knattspyrnudeild FH hafa komist að samkomulagi um að Bjarni Guðjón Brynjólfsson snúi aftur í Þorpið á lánssamningi frá Hafnafjarðarliðinu á komandi tímabili.

Þórsarar fóru skemmtilega leið til að kynna félagsskiptin á samfélagsmiðlum sínum.

Liðið er statt út í æfingaferð á Spáni og þar má sjá tvo leikmenn liðsins rekast allt í einu á Bjarna Guðjón þeim að óvörum.

Þeir trúa ekki sínum eigin augum og spyrja: „Hvað er hann að gera hér?“

Bjarni er með þessu að snúa aftur heim í Þorpið eftir að hafa verið seldur frá Þór til Vals haustið 2023. Bjarni staldraði stutt við hjá Val og gekk til liðs við FH um mitt sumar 2024. Þar hefur Bjarni leikið 28 leiki með FH í efstu deild og skorað tvö mörk.

Þetta gerist líka á tímamótum hjá kappanum. Bjarni fagnaði 22 ára afmæli sínu um helgina og nýtti afmælisdaginn í að ferðast til móts við Þórsliðið sem dvelur nú við æfingar á Marbella á Spáni.

Bjarni hefur leikið 68 leiki fyrir Þór í deild og bikar og skorað í þeim 17 mörk en alls hefur Bjarni leikið 97 leiki í meistaraflokki.

Þá hefur Bjarni leikið 14 leiki fyrir yngri landslið Íslands og skorað eitt mark.

Bjarni var kjörinn íþróttamaður Þórs árið 2022 en það sumar skoraði hann sex mörk í nítján leikjum í Lengjudeildinni aðeins átján ára gamall.

Nú fær hann að upplifa það þegar uppeldisfélagið hans spilar í efstu deild í fyrsta sinn síðan 2014 eða frá því þegar hann var tíu ára gamall í yngri flokkum félagsins.

