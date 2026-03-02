„Hvað er hann að gera hér?“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. mars 2026 11:00 Bjarni Guðjón Brynjólfsson er kominn heim í Þór og sumir verðandi liðsfélagar hans trúðu ekki hvað þeir sáu á æfingu. @thor_fotbolti Nýliðar Þórsara í Bestu deildinni náðu sér í aðeins meiri reynslu úr úrvalsdeildinni og endurheimtu um leið einn af sonum félagsins sem hafði verið í ævintýrum fyrir sunnan. Knattspyrnudeild Þórs og knattspyrnudeild FH hafa komist að samkomulagi um að Bjarni Guðjón Brynjólfsson snúi aftur í Þorpið á lánssamningi frá Hafnafjarðarliðinu á komandi tímabili. Þórsarar fóru skemmtilega leið til að kynna félagsskiptin á samfélagsmiðlum sínum. Liðið er statt út í æfingaferð á Spáni og þar má sjá tvo leikmenn liðsins rekast allt í einu á Bjarna Guðjón þeim að óvörum. Þeir trúa ekki sínum eigin augum og spyrja: „Hvað er hann að gera hér?“ Bjarni er með þessu að snúa aftur heim í Þorpið eftir að hafa verið seldur frá Þór til Vals haustið 2023. Bjarni staldraði stutt við hjá Val og gekk til liðs við FH um mitt sumar 2024. Þar hefur Bjarni leikið 28 leiki með FH í efstu deild og skorað tvö mörk. Þetta gerist líka á tímamótum hjá kappanum. Bjarni fagnaði 22 ára afmæli sínu um helgina og nýtti afmælisdaginn í að ferðast til móts við Þórsliðið sem dvelur nú við æfingar á Marbella á Spáni. Bjarni hefur leikið 68 leiki fyrir Þór í deild og bikar og skorað í þeim 17 mörk en alls hefur Bjarni leikið 97 leiki í meistaraflokki. Þá hefur Bjarni leikið 14 leiki fyrir yngri landslið Íslands og skorað eitt mark. Bjarni var kjörinn íþróttamaður Þórs árið 2022 en það sumar skoraði hann sex mörk í nítján leikjum í Lengjudeildinni aðeins átján ára gamall. Nú fær hann að upplifa það þegar uppeldisfélagið hans spilar í efstu deild í fyrsta sinn síðan 2014 eða frá því þegar hann var tíu ára gamall í yngri flokkum félagsins. View this post on Instagram A post shared by Þór Akureyri (@thor_fotbolti) Besta deild karla Þór Akureyri Mest lesið Segir að sigurkarfa Elvars hafi verið ólögleg Körfubolti Vinkonur og liðsfélagar létust á leið heim af æfingu Sport Skellur fyrir bankabók HSÍ Handbolti Allir sem hylji munninn verði reknir út af Fótbolti Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Enski boltinn Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis Fótbolti Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Fótbolti „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Enski boltinn Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila Enski boltinn „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ Enski boltinn Fleiri fréttir „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“ Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Sverrir frá Eyjum til FH Sjá meira