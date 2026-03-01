HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra Sindri Sverrisson skrifar 1. mars 2026 13:13 Pape Abou Cisse spilaði fyrir Senegal á HM árið 2022. Getty/Clive Mason Það fór á endanum ekki svo að senegalski miðvörðurinn Pape Abou Cisse, sem meðal annars hefur skorað gegn Arsenal á sínum ferli, spilaði með Vestra í Lengjudeildinni í fótbolta í sumar. Bikarmeistarar Vestra, sem keppa einnig í undankeppni Evrópudeildarinnar í sumar, tilkynntu í dag að Cisse væri farinn frá félaginu. Tilkynnt var um komu hans í nóvember en hann hefur nú óskað sjálfur eftir því að yfirgefa Vestra af persónulegum ástæðum, samkvæmt tilkynningu Vestra í dag. Hann náði því ekki að spila leik með liðinu á undirbúningstímabilinu. „Pape er frábær leikmaður og ekki síðri manneskja. Hann tók strax yfir sem leiðtogi í hópnum og verður mikil eftirsjá af honum. Við þökkum Pape fyrir gott samstarf og óskum honum velfarnaðar í næstu verkefnum,“ segir í tilkynningu Vestra. Cisse er þrítugur og á það meðal annars á ferilskránni að hafa spilað 16 A-landsleiki fyrir Senegal, og orðið Afríkumeistari með liðinu árið 2022, sama ár og hann fór á sjálft heimsmeistaramótið í Katar. Þá skoraði hann á Emirates-leikvanginum árið 2020 fyrir Olympiacos gegn Arsenal í Evrópudeildinni. Cisse fór frá gríska liðinu árið 2023 og lék með Adana Demirspor í Tyrklandi, og svo með Al Shamal í Katar á síðasta tímabili. Vestri Lengjudeild karla Evrópudeild UEFA Mest lesið Sjáðu Loga Geirs hengja Frakkann og tryggja sér titil Sport „Ólíklegt“ að Íran fari á HM vegna árásarinnar Fótbolti Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool Enski boltinn Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Enski boltinn Í öngum sínum eftir tapið á Íslandi: „Eitt neyðarlegasta tap í sögu þjóðarinnar“ Körfubolti Tilþrif Elvars þau bestu í heimi á föstudaginn Körfubolti Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Fótbolti Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Fótbolti „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Íslenski boltinn Utan vallar: Himnafaðirinn, Jordan og kvöldið hans Elvars Körfubolti Fleiri fréttir HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“ Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Sverrir frá Eyjum til FH „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið Sjá meira