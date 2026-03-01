Íslenski boltinn

HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra

Sindri Sverrisson skrifar
Pape Abou Cisse spilaði fyrir Senegal á HM árið 2022.
Getty/Clive Mason

Það fór á endanum ekki svo að senegalski miðvörðurinn Pape Abou Cisse, sem meðal annars hefur skorað gegn Arsenal á sínum ferli, spilaði með Vestra í Lengjudeildinni í fótbolta í sumar.

Bikarmeistarar Vestra, sem keppa einnig í undankeppni Evrópudeildarinnar í sumar, tilkynntu í dag að Cisse væri farinn frá félaginu.

Tilkynnt var um komu hans í nóvember en hann hefur nú óskað sjálfur eftir því að yfirgefa Vestra af persónulegum ástæðum, samkvæmt tilkynningu Vestra í dag. Hann náði því ekki að spila leik með liðinu á undirbúningstímabilinu.

„Pape er frábær leikmaður og ekki síðri manneskja. Hann tók strax yfir sem leiðtogi í hópnum og verður mikil eftirsjá af honum. Við þökkum Pape fyrir gott samstarf og óskum honum velfarnaðar í næstu verkefnum,“ segir í tilkynningu Vestra.

Cisse er þrítugur og á það meðal annars á ferilskránni að hafa spilað 16 A-landsleiki fyrir Senegal, og orðið Afríkumeistari með liðinu árið 2022, sama ár og hann fór á sjálft heimsmeistaramótið í Katar.

Þá skoraði hann á Emirates-leikvanginum árið 2020 fyrir Olympiacos gegn Arsenal í Evrópudeildinni. Cisse fór frá gríska liðinu árið 2023 og lék með Adana Demirspor í Tyrklandi, og svo með Al Shamal í Katar á síðasta tímabili.

Vestri Lengjudeild karla Evrópudeild UEFA

