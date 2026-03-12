Fótbolti

Vill að Messi segi sann­leikann

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi grét þegar hann þurfti að kveðja Barcelona af því að félagið hafði ekki efni á að semja við hann.
Víctor Font, forsetaframbjóðandi hjá Barcelona, hefur hvatt Lionel Messi til að segja sannleikann um misheppnaða endurkomu sína til Barcelona.

Messi gegnir sífellt mikilvægara hlutverki í forsetakosningum félagsins en meðlimir Barcelona munu ganga að kjörborðinu á sunnudag til að kjósa næsta forseta spænsku meistaranna, en þar keppir Font við núverandi forseta, Joan Laporta.

Aðdragandi kosninganna hefur einkennst af umræðu um Messi síðan Xavi Hernández, fyrrverandi þjálfari Barcelona, sakaði Laporta um að hafa komið í veg fyrir endurkomu hans til Barcelona árið 2023 af ótta við valdabaráttu.

Ég vona að hann geri það

„Ég held að Messi muni ekki segja neitt fyrir sunnudag, en ég vona að hann geri það,“ sagði Víctor Font á viðburði. „Ég vona að hann segi sannleikann svo að meðlimir Barcelona fari ekki á kjörstað afvegaleiddir af Laporta og blindaðir af blekkingarvef vonarinnar sem Hansi Flick og ungu leikmennirnir hafa skapað.“

Í viðtali á mánudag fullyrti Xavi að samkomulag við Messi hafi verið í höfn fyrir þremur árum þegar hann átti að yfirgefa Paris Saint-Germain og bætti við að LaLiga hefði jafnvel samþykkt fjárhagslegu hlið samningsins, sem er í samræmi við ummæli Laporta frá þeim tíma.

Hins vegar bætti Xavi við að Laporta, af ótta við „stríð“ við leikmanninn sem hann hafði séð um skyndilegt brotthvarf árið 2021, hafi stöðvað aðgerðina.

Laporta sagði að útgáfa Xavi væri ekki sönn og fullyrti að það hafi verið faðir leikmannsins, Jorge Messi, sem hafi gengið frá samningnum og útskýrt að sonur hans hafi frekar kosið að fara til Inter Miami, fjarri sviðsljósinu sem hann yrði undir í Barcelona.

Ekki hræddur

Í ræðu á mánudag sagði Laporta að hann væri „ekki hræddur“ við möguleikann á því að annaðhvort Messi eða faðir hans myndu tjá sig fyrir kosningarnar á sunnudag.

Laporta hefur áður viðurkennt að sambandi hans við Messi hafi hrakað eftir brotthvarf argentínsku stjörnunnar árið 2021, en þá hafði Laporta að hluta til verið kosinn á grundvelli loforðs um að vera frambjóðandinn sem gæti haldið Messi hjá félaginu.

Font hefur spilað á þetta í núverandi kosningabaráttu, lagt áherslu á mikilvægi þess að fá Messi aftur til félagsins og útskýrt að hann muni bjóða honum hlutverk strax ef hann verður kosinn.

Myndi hringja strax í Lionel Messi

„Ég myndi hringja í Lionel Messi á mánudag. Ég myndi útskýra áætlunina sem við höfum. Við munum segja honum að Barcelona hefði aldrei átt að slíta sambandinu við besta leikmann allra tíma. Það eru þúsundir meðlima klúbbsins sem eru enn sárir og vilja vera sáttir,“ sagði Font.

„Í fyrsta lagi myndum við bjóða honum að verða heiðursforseti félagsins, ef það yrði samþykkt af aðalfundi. Í öðru lagi, peningar, peningar, peningar. Við erum að tapa milljónum með því að hafa ekki samband við hann. Í þriðja lagi, hver er besta kveðjustundin fyrir hann? Hann getur ákveðið það,“ sagði Font.

