Víctor Font, forsetaframbjóðandi hjá Barcelona, hefur hvatt Lionel Messi til að segja sannleikann um misheppnaða endurkomu sína til Barcelona.
Messi gegnir sífellt mikilvægara hlutverki í forsetakosningum félagsins en meðlimir Barcelona munu ganga að kjörborðinu á sunnudag til að kjósa næsta forseta spænsku meistaranna, en þar keppir Font við núverandi forseta, Joan Laporta.
Aðdragandi kosninganna hefur einkennst af umræðu um Messi síðan Xavi Hernández, fyrrverandi þjálfari Barcelona, sakaði Laporta um að hafa komið í veg fyrir endurkomu hans til Barcelona árið 2023 af ótta við valdabaráttu.
„Ég held að Messi muni ekki segja neitt fyrir sunnudag, en ég vona að hann geri það,“ sagði Víctor Font á viðburði. „Ég vona að hann segi sannleikann svo að meðlimir Barcelona fari ekki á kjörstað afvegaleiddir af Laporta og blindaðir af blekkingarvef vonarinnar sem Hansi Flick og ungu leikmennirnir hafa skapað.“
Í viðtali á mánudag fullyrti Xavi að samkomulag við Messi hafi verið í höfn fyrir þremur árum þegar hann átti að yfirgefa Paris Saint-Germain og bætti við að LaLiga hefði jafnvel samþykkt fjárhagslegu hlið samningsins, sem er í samræmi við ummæli Laporta frá þeim tíma.
Hins vegar bætti Xavi við að Laporta, af ótta við „stríð“ við leikmanninn sem hann hafði séð um skyndilegt brotthvarf árið 2021, hafi stöðvað aðgerðina.
🚨🗣️ Victor Font (Barcelona presidential candidate): "Leo Messi thinks exactly the same as what Xavi said in La Vanguardia. Someday he'll come out and explain it." pic.twitter.com/KneWOberyf— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 9, 2026
Laporta sagði að útgáfa Xavi væri ekki sönn og fullyrti að það hafi verið faðir leikmannsins, Jorge Messi, sem hafi gengið frá samningnum og útskýrt að sonur hans hafi frekar kosið að fara til Inter Miami, fjarri sviðsljósinu sem hann yrði undir í Barcelona.
Í ræðu á mánudag sagði Laporta að hann væri „ekki hræddur“ við möguleikann á því að annaðhvort Messi eða faðir hans myndu tjá sig fyrir kosningarnar á sunnudag.
Laporta hefur áður viðurkennt að sambandi hans við Messi hafi hrakað eftir brotthvarf argentínsku stjörnunnar árið 2021, en þá hafði Laporta að hluta til verið kosinn á grundvelli loforðs um að vera frambjóðandinn sem gæti haldið Messi hjá félaginu.
Font hefur spilað á þetta í núverandi kosningabaráttu, lagt áherslu á mikilvægi þess að fá Messi aftur til félagsins og útskýrt að hann muni bjóða honum hlutverk strax ef hann verður kosinn.
„Ég myndi hringja í Lionel Messi á mánudag. Ég myndi útskýra áætlunina sem við höfum. Við munum segja honum að Barcelona hefði aldrei átt að slíta sambandinu við besta leikmann allra tíma. Það eru þúsundir meðlima klúbbsins sem eru enn sárir og vilja vera sáttir,“ sagði Font.
„Í fyrsta lagi myndum við bjóða honum að verða heiðursforseti félagsins, ef það yrði samþykkt af aðalfundi. Í öðru lagi, peningar, peningar, peningar. Við erum að tapa milljónum með því að hafa ekki samband við hann. Í þriðja lagi, hver er besta kveðjustundin fyrir hann? Hann getur ákveðið það,“ sagði Font.
💥 Víctor Font contraataca: "Messi algún día saldrá y lo explicará. El romper relaciones con el mejor jugador de la historia e intentar cerrarla diciendo que le haremos un homenaje es de las cosas más lamentables que ha sufrido esta institución" pic.twitter.com/UDL6aqLIjz— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 9, 2026
